Márki-Zay Péter: Ha a sok kicsi összeáll, együtt elzavarhatják a nagy, gonosz zsarnokot

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, hogy csak az a kormányváltó szavazat, amit az Egységben Magyarország jelöltjeire és listájára adnak le, minden más politikai alakulatra leadott szavazat Orbán Viktort tartja hatalmon, az "álellenzéki" pártokat a Fidesz támogatja. Még a távolmaradás is Orbán Viktoréknak kedvez.

Létrejött az az egységes erő, ami képes az élére állni az irányváltásnak.

A miniszterelnök-jelölt szerint nehéz, időnként éles vitákkal teli időszak van mögöttük, de azt mindannyian megértették, hogy Magyarország változást akaró polgárait nem hagyhatják cserben.

Márki-Zay Péter felidézett egy történetet, amikor elhatározta, hogy élére áll a változásnak, akkor a 8 éves kisfiának elmagyarázta, miért vállalta az egészet: ez most olyan, mint amikor az iskolában van egy nagy, gonosz gyerek, aki elveszi a kisebbek uzsonnáját, bántja őket, és ha valaki felszólal ellene, az megveri. Márki-Zay Péter azt mondta, ő most feláll, elmondja ennek a nagy gyereknek, hogy ezt nem szabad, könnyen lehet, hogy őt is megverik, de ha a többi kicsi sorban feláll, akkor együtt elzavarhatják a nagy, gonosz zsarnokot.