Hétfőtől fellélegezhetünk, nem kötelező a maszk

A járvány ötödik hullámának visszahúzódásával a kormány kivezeti az eddig hatályban lévő járványügyi korlátozásokat. Ennek értelmében hétfőtől nem kötelező a maszk, és több korlátozás is megszűnik.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte: a maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint a vendéglátóegységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkavégzés közben.

Nem lesz többet szükség a védettségi igazolványra a hazai szolgáltatások igénybevételéhez. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés-táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem, valamint a Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozások is feloldásra kerülnek.

A kórházak is visszatérnek a normális működési rendhez. Az új koronavírusos betegek ellátása az erre kijelölt kórházakban történik, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, és emellett a továbbiakban is biztosítják a kórházi oltópontok működését. A látogatási tilalmat is feloldották, az csak a Covid-betegeket ellátó osztályokon marad érvényben.

Maszk nélkül utazhatunk

Fel lehet szállni maszk nélkül a BKK járataira, valamint a MÁV–Volán-csoport járművein, állomásain és megállóhelyein is megszűnik az általános maszkviselési kötelezettség. A BKK központi ügyfélszolgálatánál, illetve ügyfélközpontjaiban sem kell hétfőtől maszkot viselniük az ügyfeleknek és a munkatársaknak, de egyéni döntés alapján a jövőben is bárki hordhat maszkot, ezzel óvva saját egészségét.

Megszűnnek a védettségi igazolványhoz kötött hazai szolgáltatások igénybevételének és rendezvények látogatásának korlátozásai. A tájékoztatás szerint a Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozásokat is feloldják.

Döntött a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy mivel a végéhez közeledik az ötödik járványhullám, a kormány március 7-étől, hétfőtől eltörli az eddig járványügyi korlátozások jelentős részét.

Megszűnik a maszkviselési kötelezettség.

Kivezetik azt a szabályt, amely a munkáltatók számára lehetővé teszi a kötelező oltás előírását, kivéve az egészségügyi és a szociális területen, a pedagógusoknak viszont nem lesz kötelező az oltás.

Kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályozásokat.

Az egészségügyi veszélyhelyzetet viszont fenntartják, részben a kormány cselekvőképessége, részben a hatodik hullám veszélye miatt. A járványügyi intézkedések változásáról szóló rendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)