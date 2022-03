Még a kormánytagokat is agitálja az ellenzék

Bajnai-listát emlegetnek azok a kormánypárti politikusok, akiket sms-üzenetben keresett meg az ellenzék, hogy szavazzanak a kormányváltásra. A Fidesz köreiben a DatAdat cégcsoportot sejtik a háttérben, és ezzel magyarázzák, hogy olyanok is kapnak agitáló üzenetet, akik soha nem adták meg az ellenzéknek az adataikat.

A Fidesz több politikusa, köztük kormánytagok is kaptak olyan üzenetet, amelyben az ellenzék támogatására biztatták őket – írta meg a Magyar Nemzet, amely úgy értesült, nagy felháborodást váltott ki mindez a kormánypártok köreiben.

Megtalált a DatAdat. Nem kicsit, nagyon

– írta a Facebookon Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki a következő sms-üzenetet kapta:

Bernadett soha többé gyarmat. A magyarok büszkék és bátrak. Légy te is.

Deutsch szerint ez egyike a három telefonos üzenetben terjesztett sablonszövegnek.

Bajnai űberf..sza űrtechnikával profilírozó (a biztonság kedvéért azért szügyig offshore hátterű és minden létező adatvédelmi jogszabályt súlyosan megsértő) cége, a nagy-hatalmas ellenzéki csodafegyver időt, energiát és rengeteg kampánypénzt sem kímélve tehát bravúrosan kiderítette rólam, hogy mozgósítható ellenzéki szavazó vagyok, Bernadettnek hívnak, és soha többé nem leszek már gyarmat (az amerikairól való fordítás, lássuk be, nem könnyű meló)

– vélekedett bejegyzésében a Fidesz politikusa, aki úgy véli, besült a baloldal csodafegyvere, és hozzátette:

Márki-Zayt ezzel a DatAdat cuccal még a sajátjai is hülyének nézik. Ennyi.

Az Index írta meg, hogy Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere az amerikai baloldallal meglévő kapcsolataikra építve olyan adathalász cégeket hoztak létre, amelyekkel a magyar választás eredményét befolyásolnák. A magyar választók adatait külföldre viszik, és profilozzák, hogy minél hatékonyabban tudják megszólítani őket. Nemrég derült ki az is, hogy a DatAdat cégcsoport mögött offshore hátterű cégek is állhatnak, ráadásul akár Márki-Zay Péter kampányát is finanszírozhatják cégeiken keresztül Bajnai Gordonék.

(Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-képviselője beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán a BOK Sportcsarnokban Budapesten 2019. szeptember 29-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)