Elfogadták Böjte Csaba jelölését a Nobel-békedíjra

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Nobel-békedíjra jelölte Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetest. Kásler Miklós meglátása szerint Böjte Csaba az elmúlt évtizedekben egy, az ideológiákon és a politikai érdekeken is túlmutató gyermekmentő programot hozott létre. A ferences rendi szerzetes a TV2-nek nyilatkozott arról, hogyan fogadta a jelölést.

– mondta Böjte Csaba, akivel telefonon közölték az örömhírt. Elmondása szerint „köpni-nyelni nem tudott”, amikor megtudta. A TV2 riportjából kiderül, hogy a szerzetes már több mint harminc éve segíti a rászoruló embereket és az árvákat. Elsőként Erdélyben, egy karitatív táborban találkozott árva gyerekekkel, akkor döntött úgy, hogy alapít egy árvaházat.

Elmondta, hogy fiatalokkal foglalkozott, és maradt némi pénzük. Akkor jött az ötlet, hogy csinálnak egy olyan tábort, ahova meghívják azokat a gyerekeket, akiknek nincs pénzük. Erre a táborra harminc gyereket vártak, akiknek nem voltak szüleik.

Elmondása szerint hihetetlenül ragaszkodók voltak a gyerekek, és kiderült, hogy szinte mind tetvesek.

– fogalmazott az atya. Ugyanakkor kiemelte:

Böjte Csaba elmondta, hogy imádkoznak a kárpátaljai árva gyerekekért, mert most ők vannak bajban, de „reméljük, a Jóisten megvédi, megóvja őket minden gondtól”.

Az atya által alapított 26 bentlakásos intézményben több mint 2500 gyerekről gondoskodnak. Elmondása szerint egy gyerekben, aki az utcáról kerül be hozzájuk, elsőként békét kell teremteni, mert „amíg valaki reszket, addig nem fog szorzótáblát tanulni meg házi olvasmányt sem olvasni”. Böjte Csaba irányítása alatt több mint nyolcvan menház működik, ahol 1300 árva gyerekről gondoskodnak. Néhány hete az ukrán háború elől menekülő családokat fogadott be egy magyarországi menedékhelyen.

Most a napokban voltam én is ott náluk, meglátogattam, úgy látom, melegben vannak, meg vannak szeppenve, meg vannak ijedve. Én azt gondolom, hogy most meg kell tegyünk mindent, hogy kapjunk óvodát, iskolát, ahova ők is szépen beilleszkednek, integrálódhatnak, és hát ugye magyarul elég keveset tudnak, de ez egy kihívás, amit valahogy bölcsen meg kell oldani