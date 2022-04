Az országos pártlistákon négy olyan politikus is van, aki bejutó helyen szerepel, de mégsem fog részt venni az újjáalakuló Országgyűlés elkövetkezendő munkájában. Rajtuk kívül több olyan önkormányzati tisztségviselőt is találtunk, akinek újonnan szerzett pozíciója a régivel összeférhetetlen.

A parlamenti képviselői pozíció más választott, közbizalmi tisztségekkel párhuzamosan nem tölthető be. Ez éppúgy vonatkozik a listán megszerzett európai parlamenti és helyi vagy települési önkormányzati mandátumra, mint a közvetlenül megválasztott főpolgármesteri, polgármesteri vagy az egyéni választókerületből megszerzett önkormányzati képviselői tisztségre. Amennyiben ilyen helyzet alakul ki a választások nyomán, a mandátumot szerző jelöltnek döntenie kell, melyik széket választja.

Az a lényegi különbség a listás és a személyében megválasztott képviselőség között, hogy utóbbi esetében (a főpolgármester, polgármester, körzetes helyi képviselő) feladatkörére időközi választáson kell új tisztségviselőt találni.

Az ellenzéki lista élén voltak, mégsem lesznek képviselők

A választási eredmények fényében meglehetően érdekessé vált az Egységben Magyarországért országos listájának eleje. A választási tömörülés egységét szimbolizáló vezető politikusok közül az első három egyszerűen nem veszi át az országgyűlési képviselői mandátumát, és nem ül be a parlamentbe.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd (jelenleg még) társelnöke a párt tavaly decemberi kongresszusán már világossá tette, hogy a választási eredménytől függetlenül főpolgármesteri pozícióját akarja megtartani. A döntés nem eshetett nehezére, hisz az előválasztási versenyben – miután a második forduló előtt visszalépett Márki-Zay Péter javára – eldőlt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester lesz az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, illetve listavezetője.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy Magyarország közjogi rendszerében a legnagyobb legitimitása Budapest főpolgármesterének van, hisz közvetlen választáson ő gyűjtheti be a legtöbb támogató voksot az önkormányzati választások alkalmával. Egy egyszerű parlamenti képviselői, de még frakcióvezetői tisztség sem jelent erősebb hatáskört. Az eredmények tükrében azonban az is látszik, hogy nem a könnyebb utat választotta. A választási térképen szigetszerűen beékelődő – túlnyomórészt ellenzéki – Budapest borítékolhatóan a korábbinál is intenzívebb pengeváltásokra készülhet a kormányzattal.

A lista második helyén álló Dobrev Klára, aki az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulójában alulmaradt Márki-Zay Péterrel szemben, idén februárban egy videóinterjúban jelentette be, hogy április 3-a után is marad Brüsszelben, mint a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője.

A választások másnapján még nem adott arra egyértelmű választ Márki-Zay Péter, hogy marad-e az országos politika színterén, vagy a vereség beismeréseként – amelyért az ellenzékből is többen őt kiáltották ki bűnbakká – visszavonul Hódmezővásárhely önkormányzatának sáncai mögé. Mára azonban ez a kérdés eldőlt. Szerda este Facebook-posztjában világossá tette, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon elszenvedett súlyos ellenzéki vereség után marad Hódmezővásárhely polgármestere.

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe – nekem most Vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiamat

– fogalmazott bejegyzésében Márki-Zay Péter.

Megüresedő helyére az ellenzéki pártok közötti alku értelmében az adott jelöltnek befogadónyilatkozatot adó párt jelölhet, Márki-Zay Péter esetben a Párbeszéd.

A Fidesz EP-képviselője is mandátumot szerzett listáról

Az ellenzéki összefogás listája mellett a Fidesz–KDNP-jén is van egy ismert név bejutó helyen, aki az Európai Parlamentben képviselő.

Gál Kinga, a Fidesz egyik alelnöke az ötödik helyről szerzett országgyűlési mandátumot, de már 18 éve Brüsszelben dolgozik európai parlamenti képviselőként. A Fidesz sajtóosztálya ugyan nem válaszolt a kérdésünkre, de később a politikus a Magyar Nemzetnek azt mondta, az EP-ben folytatja munkáját. Megszerzett mandátumát a párt listáján szereplő másik jelölt tölti majd be.

Miután a Fidesz gyakorlatilag letarolta a vidéki egyéni választókerületeket, számos önkormányzati képviselő és alpolgármester szerzett magának helyet az országgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójában.

Esetükben biztosra vehető, hogy a parlamentet választják, hiszen ellenkező esetben újra országgyűlési választásokat kellene tartani a kerületükben.

Mihálffy Béla szegedi önkormányzati képviselő, illetve Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét és Erős Gábor Esztergom alpolgármestere is távozhat, Mezőtúr és Keszthely azonban egyenesen polgármesterét veszíti el. Előbbi esetében Herczeg Zsolt, utóbbiban Nagy Bálint helyére kell új választással városvezetőt keresni. Mellettük Balassa Péter szombathelyi önkormányzati képviselő a Fidesz–KDNP országos listájáról juthat be.

Távozó ellenzéki önkormányzati tisztségviselők

Nem túl valószínű, hogy egy rendkívül kemény és megterhelő országgyűlési egyéni választókerületi kampányt bárki úgy csináljon végig, hogy a terepmunkát megkoronázó parlamenti mandátumáról lemond a végső siker után. Jellemzőbb az, hogy aki felelős önkormányzati pozíciót vállal, az az ismert összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel el sem indul a parlamenti megmérettetésen. Akadtak azonban kivételek az ellenzéki oldalon is a 2022-es választáson. Orosz Anna ugyanis a Momentum újbudai győztes képviselőjelöltje egyben a XI. kerület alpolgármestere is. A párt sajtóosztályán jelezték, hogy a politikus döntése szerint a Momentum parlamenti frakciójának tagja lesz.

Orosz Anna momentumos párttársa, Gelencsér Ferenc – ha nem is egyéni választókerületből – szintén befutó helyet szerzett a közös ellenzéki lista 26. helyéről, így a körvonalazódó országgyűlési munka őt is döntési helyzet elé állította. Amennyiben távozik I. kerületi alpolgármesteri tisztségéből, önkormányzati körzetében időközi választást kell tartani.

Az Újpesten önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként dolgozó Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke ugyancsak listás országgyűlési mandátumot szerzett (21. helyen szerepelt az ellenzék közös listáján), így a IV. kerületben is időközi önkormányzati képviselőválasztásra kerül majd sor. (Újpesten egy másik képviselő, Barell Zoltán másfél évvel ezelőtti halála miatt egy másik körzetben is.)

A már említett Karácsony Gergely mellett a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésének pulpitusán ott ül egy másik bejutó listás (14. helyen szerepelt az ellenzék közös listáján) képviselőjelölt is: Gy. Németh Erzsébet. A kulturális területet felügyelő DK-s politikus ebből a szempontból fekete ló, egyelőre nem tudni, hogy fellép-e a nagy pályára, vagy folytatja a munkát (és beleáll a kormány–főváros állandósuló konfliktusába). Érdeklődésünkre annyit üzent, hogy a jövő hét előtt nem kíván még erről nyilatkozni.

A Mi Hazánk „önkormányzati frakciója”

A radikális jobboldal hétfős országgyűlési képviselőcsoportjának tagjai két kivétellel (Dúró Dóra és Apáti István eddig is parlamenti képviselő volt) helyhatósági munkakörből zsilipelhetnek át. Ásotthalom polgármestere, egyben a Mi Hazánk Mozgalom vezetője, Toroczkai László az ATV Egyenes beszéd című műsorában nem hagyott kétséget afelől, hogy a parlamentbe igyekszik, sőt azt is kijelentette, hogy ő lesz a országgyűlési frakciójuk vezetője. Ez tehát azt is jelenti, hogy Ásotthalom polgárai időközi polgármester-választásra készülhetnek.

A XI. kerület önkormányzatának nemcsak a városvezetői oldala, de az ellenzéke is elveszíti egyik jelenlegi képviselőjét. Orosz Anna mellett ugyanis a Mi Hazánk listájáról Novák Előd is bejutó helyet szerzett a Tisztelt Házba. Esetében azonban nem lesz helyi időközi választás, hisz ő már önkormányzati székét is listáról szerezte.

A párt két ismert politikusa mellett azonban Szabadi István egyelőre még a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat közgyűlésének tagja; Dócs Dávid a Nógrád Megyei Önkormányzat képviselő-testületében ül; Pakusza Zoltán pedig miskolci önkormányzati képviselő.

(Borítókép: Márki-Zay Péter, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Toroczkai László. Fotó: Bodnár Patrícia / Papajcsik Péter / Kaszás Tamás / Index)