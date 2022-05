Meg akarták erőszakolni a Jobbik alelnökének párját egy pártrendezvényen, nyomozás indult

Egy Jobbikon belüli nemierőszak-ügyről számolt be csütörtök reggel a Bors, majd a kormányközeli média több lapja, köztük a Magyar Nemzet. A lapok arról írtak, hogy decemberben erőszakos nemi közösülés kísérlete történt egy vidéki jobbikos rendezvényen, ahová a párt vezető tisztségviselői, politikusai kaptak meghívást.

A Bors úgy tudja, a rendezvényen ott volt Jakab Péter, a párt elnöke is. Az áldozat párja, Szilágyi György, a Jobbik alelnöke – egészen most májusig országgyűlési képviselője – azonban nem kapott meghívót az eseményre.

A megjelent cikkek szerint jobbikos politikusok az áldozatot felcsalták és bezárták egy szobába, majd a tettes levetkőzött, és fizikai erőfölényét kihasználva próbálta a fiatal nőt megerőszakolni, csupasz nemi szervét az áldozat testéhez szorítva.

Az erőszakos közösülés végül nem történt meg a nő lélekjelenlétének köszönhetően. Ettől függetlenül a bántalmazás szakirodalmának ismeretében az erőszakos közösülés kísérlete minden bizonnyal komoly traumát okozhatott az áldozatnak.

Az erőszakot elszenvedője végül beadvánnyal fordult a Jobbik etikai bizottságához, ám látványosan nem haladt az ügy. Az áldozat, látva, hogy nem történik érdemi kivizsgálás, hivatalos feljelentést tett az ügyben, amelyben már zajlik is a nyomozás.

Az áldozat a történtek után elmenekült a helyszínről, miközben azonnal hívta élettársát, Szilágyi Györgyöt.

Az Index csütörtök kora délután érte utol telefonon Szilágyi Györgyöt, aki megerősítette az Indexnek, hogy a nemi erőszak kísérletének bűncselekménye valóban megtörtént, ahogy a feljelentésre is sor került.

A politikus azt is megerősítette, hogy sokáig bíztak abban, az elnökség kezeli az ügyet, ez viszont nem történt meg. Ezt követően fordult az áldozat az etikai bizottsághoz és a hatóságokhoz.

A Jobbik lapunknak elküldött csütörtöki közleményében azt írta, hogy „aljas, habonyi hazugságokkal teletűzdelt lejáratási kísérlet zajlik”. A közleményben azt is megjegyezték, hogy szerintük az ügyet direkt a jobbikos tisztújítás időszakára időzítették.

A Jobbik azt is megígérte, hogy pert indít a fideszes lapokkal szemben.

A cikkben állított hazugságokkal szemben a valóság az, hogy a Jobbik és annak etikai és fegyelmi bizottsága az ügy kivizsgálását a beadvány megérkezése után azonnal elindította, és erről a beadványozót is értesítette. A hazugságokkal szemben a szükséges jogi lépéseket ezúttal is megtesszük

– írják, vagyis maga a párt sem tagadja a nemi erőszak kísérletének tényét, pusztán csak azt, hogy az etikai és fegyelmi bizottság ne kezdte volna időben vizsgálni az ügyet.

Maga Jakab Péter, a Jobbik elnöke is megnyilvánult csütörtök délelőtt hivatalos oldalán: a politikus szintén arra emlékeztetett, hogy szombaton tartják a Jobbik tisztújító kongresszusát.

Ma meg is érkezett a fideszes nehéztüzérség, hátha... Soha ne higgy a Fidesz-médiának. Hazudnak! A jogi lépéseket természetesen most is megteszem