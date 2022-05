Pintér Sándor: A tanároknak kell tenniük azért, hogy megbecsüljék őket

Pintér Sándor belügyminiszter a parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy a tanároknak nemcsak fizetésemelésre van szükségük, hanem arra is, hogy növekedjen a megbecsültségük, és ezért nagyrészt maguknak kell tenniük. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) alelnöke az RTL-nek erre reagálva azt mondta: szerinte a tanárok épp eleget tesznek ezért.

Pintér Sándornak – aki belügyminiszterként az új Orbán-kormányban már a közoktatásért is felelni fog – szerdán volt a meghallgatása a parlamentben. Akkor ő maga is elismerte, hogy problémák vannak a pedagógusok elismertségével, fizetésével, és ez már azon is meglátszik, hogy fizika és kémia szakos tanári szakra egyenként mindössze 22, illetve 25 hallgató jelentkezett idén. Ez pedig megközelítőleg sem lesz elegendő ahhoz, hogy pótolják a kieső tanárokat – vélekedett.

Hozzátette viszont azt is, hogy a tanárok megbecsültsége szerinte nem csak a fizetésen múlik.

Ahhoz, hogy ez növekedjen, nem csak a fizetés a megoldás. Ahhoz, hogy ez növekedjen, társadalmi presztízs is kell, de ennek megalkotásában mi csak támogatást tudunk adni, azt a tanároknak jelentős részben maguknak kell elérni

– mondta a belügyminiszter.

Ezzel szemben Nagy Erzsébet, a PDSZ alelnöke most azt mondta: szerintük a tanárok épp eleget tesznek azért, hogy megbecsüljék őket. „Elmennek ingyen táboroztatni, elmennek CBA-utalványért is táboroztatni, mert nem a CBA-utalványért teszik, hanem a tanítványaik érdekében” – említette példaként.

Hozzátette azt is, hogy a presztízs valóban nemcsak a fizetésen múlik, de annak is nagy szerepe van benne. „Aki kijön a gimnáziumból, nemcsak azt nézi, hogy egy adott pálya mennyire lehet érdekes, hanem azt is nyilván, hogy a későbbiekben abból hogyan lehet megélni” – mondta Nagy Erzsébet.

Ezen felül a PDSZ azt is jelezte, hogy a kormány a választási kampányban – uniós forrásból – még háromszor 10 százalékos béremelést ígért a pedagógusoknak, de ehhez képest a belügyminiszter szerdán már másról beszélt. Pintér Sándor azt mondta: az uniós forrásokat elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre szánják. A bérek emelésének lehetőségéről beszélve a belügyminiszter úgy fogalmazott a meghallgatáson: azokon egyértelműen javítani kell, de „ez nem elhatározás kérdése”, hanem a gazdasági helyzettől függ, és épp ezért nem ígér semmit.

Az Emberi Erőforrások Minisztérium az RTL megkeresésére azt mondta: a kormány és belügyminiszter is elismeri a béremelés szükségességét, de „a háború és brüsszeli szankciók okozta gazdasági és pénzügyi terhek miatt minden béremelés csak úgy valósulhat meg, ha annak pénzügyi fedezete biztosított”.

