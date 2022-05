800 milliárdot vár a kormány a különadóktól, visszatér a reklámadó

Az energiaszektorban a szénhidrogén kitermelése növeli a profitot. A gáz, kőolaj kitermelés költségei nem nagyon emelkedtek, viszont a piaci árak elszálltak. Az energiatermelésben is keletkezett extraprofit. Ide sorolható az üzemanyag előállítása is. A kiskereskedelem pedig már idén eddig is 16 százalékkal nőtt, mint például az élelmiszerek esetében. A telekommunikációs szektorban pedig a járvány idején ugrott meg a profittermelés.

A légitársaságok esetében ugyan még nem tért vissza a piac a 2019-es állapothoz, viszont nagyon gyors felépülésben bíznak. A gyógyszerértékesítés nagyon megemelkedett, elsősorban a járvány miatt is. A reklámadót pedig 2023 januárjától vezetik be.

Nem a profitot, hanem az extraprofitot tervezik elvonni, ezért nem tartják valószínűnek, hogy ez megjelenhet később esetleg a fogyasztóknál, mármint, hogy átterhelik a vásárlókra - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.