Pokoli hőségben, hegyekben áll a szemét Pest megyében, de senki nem viszi el

Sződligeten kezdődött 2022. június 7-én. A kirakott szelektív hulladékot a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH) egyszerűen a helyszínen hagyta. Erről ugyan tájékoztatást is adott, de a lavina ekkor már elindult. A társaság oldalán sorban jöttek az értesítések, hogy hol, mely településeken fogyott el a kapacitásuk. Mára már mintegy 40 település szerepel azon a listán, amelyen a cég a lakosság türelmét kéri, amiért a zöldhulladékot vagy a szelektív hulladékot nem tudja a korábbi rend szerint összegyűjteni.

Az esedékes zöld hulladékgyűjtést a településen kollégáink nem tudták elvégezni. A pótlás kapacitás függvényében történik. Kérjük, hogy helyezzék ki, vagy hagyják ki a hulladékokat az ingatlanok előtt. A gyűjtésig szíves türelmüket kérjük.

Az érdeklődők ezzel a formaszöveggel találkozhatnak számos település honlapján. A több mint 10 napja tartó hulladékkáosz folyamatosan növekszik, nem meglepő, hogy az érintettek efféle levelekkel bombázzák településük vezetését:

A DTKH a mai napra ígérte a múlt heti zöldhulladék-elszállítást (még ma is ezt mondták a telefonban), amit természetesen most se sikerült nekik teljesíteniük. (Hozzáteszem, a csomagolási hulladékot sem sikerült elszállítaniuk...) Érdeklődnék, hogy nem tudnának-e lépni Önök ez ügyben? Szerintem nem normális, hogy rendesen fizetünk egy olyan szolgáltatásért, amit nem teljesítenek rendesen, és egy hónapig rohad minden háznál a zöldhulladék, amitől az egész város bűzlik már.

Az érintettek a tapasztalt szeméthelyzet miatt az önkormányzatok ajtaján dörömbölnek, a probléma gyökere a DTKH Kft.-nél keresendő. A cég gazdasági vezetője hétfőn levelet küldött az önkormányzatoknak, amiben azt írták, hogy a társaságot elérte az akut munkaerőhiány. A probléma Kecskemét, Cegléd, Vác, Izsák, Kiskunlacháza, Kerepes, illetve ezen városok térségeit érinti. Amint megírtuk, tehergépjármű-vezetői és szemétszállítási rakodó álláskörbe keresnek jelentkezőket, a toborzáshoz a települések támogató segítségét kérik.

Kisebb publicitást kapott ugyanakkor, hogy a DTKH Kft. még májusban átfogó ellenőrzést végzett a kukások körében, ennek nyomán pedig egy sor munkavállalóját kirostálta, mivel kiderült, hogy nem megfelelően végezték a feladatot: a GPS-rendszer szerint nem minden utcát jártak végig, több ingatlant vagy településrészt simán kihagytak.

Még mindig fújja a szelektívet a szél, és áztatja az eső. Továbbra sincs időpont, mikor viszi el az államosított szemétszállító a szelektívet. Az a hír terjed, hogy az agyontúlóráztatott, de ki nem fizetett kukások nem vették fel a munkát

– dohog Juhász Béla, Sződliget polgármestere, Gyuricza László, Kerepes vezetője a helyzetről fotókat is posztolt.

Recseg-ropog a hulladékszállítási rendszer

Ecser polgármestere, Gál Zsolt a kialakult helyzetet tágabb kontextusba helyezve arra emlékeztetett közösségi oldalán, hogy a hulladékszállítás helyi rendszerét néhány évvel ezelőtt még az önkormányzatok szervezték. A települések saját maguk választhatták ki a szolgáltatót, ám a központi irányítás változtatott a szabályozáson, a határozott idejű szerződések lejárta után már csak magyar szolgáltatókkal szerződhettek a települések. Nem sokkal később újabb fordulat állt be a rendszerben, az önkormányzatokat kötelezték, hogy társulások formájában lássák el a feladatot.

A társulás összeállt, a pályázatra egyetlen jelentkező volt: a DTKH.

Aztán ismét változás történt, az elszállításért fizetendő díjat nem közvetlenül a szállítónak, hanem egy központi szervezetnek, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (Kukaholding) fizetik már a települések, az pedig továbbutalja a befizetések egy részét a szolgáltatónak.

Gál Zsolt megjegyzi, hogy az önkormányzatok kezében mára semmi lehetőség nem maradt.

Én mindennap egyeztetek a DTKH vezetőivel, ahogy a szolgáltatási területükön lévő összes polgármester is ugyanezt teszi. Igyekszünk segíteni nekik, amiben tudunk.

Ecser polgármesterének olyan információja is van, hogy a DTKH mintegy egy éve nem kapja meg a befizetésekből nekik járó forrást, s hogy az a pénzeszköz egyébként sem lenne elegendő a szolgáltatás zavartalan működtetésére, az elhasználódott eszközök miatt gyakoribbak a műszaki hibák, és nyakukon az emberhiány.

Az emberek fizetnek, a szolgáltatás akadozik

Az emberek rendesen befizetik a díjat az állami Kukaholdingnak, de a pénz nem jut el a szolgáltatást elvégző céghez, melynek közben heti szinten halmozódnak a költségei. A DTKH szó szerint nem tudja fizetni az embereit – magyarázza lapunknak Fábri István, Csömör polgármestere. Hiába ígérnek a toborzó felhívásban több százezres fizetéseket, az emberek sorban mondanak fel. Ebben azonban nemcsak az játszik szerepet, hogy nem kapják meg a bérüket, hanem az is, hogy olyan lakossági légkör alakult ki, amelyben az elvégzendő munka hálátlanabb már, mint a BKV-ellenőröké.

Hét éve – a rezsicsökkentés miatt – ugyanazon a nyomott áron végzi a szolgáltató a munkát, és még ezt sem hajlandó számára kifizetni az állami cég. Amit most az emberek az utcákon tapasztalnak, azért 100 százalékban őket terheli a felelősség, véli Fábri István, aki azt sem zárja ki, hogy a Katasztrófavédelem veszi át és kezeli majd a helyzetet, de hozzáteszi:

végső soron azt is az állam fizeti, a tényleges szemétszállítási munkát pedig a szolgáltató (DTKH) végzi le, hisz neki van, a Katasztrófavédelemnek viszont nincs erre se személyi állománya, se célgépei.

A szemétkáosz nem ismeretlen jelenség a térségben, 2018-ban a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem volt képes elszállítani Pest és Nógrád megye 116 településén a felhalmozódott hulladékot. A vis major helyzetet akkor is a Katasztrófavédelem beavatkozása oldotta fel.

A 2021 februárjában elfogadott hulladékgazdálkodási törvény most gyakorlatilag államosítja a már jelenleg is erősen központosított hulladékgazdálkodást, és 35 évre egy koncesszióba adja nemcsak a lakossági, hanem az ipari hulladékok elszállítását, újrahasznosítását, illetve megsemmisítését is. A pályázatra a Mol az esélyes jelentkező. Arról, hogy az új rendszer képes lesz-e kezelni a helyenként megmutatkozó botrányos közállapotokat, csak a jövőben derül ki.

Cikkünket frissítjük, amint kérdéseinkre választ kapunk a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től is.



(Borítókép: Darázsi Kálmán polgármester, Monor / Facebook)