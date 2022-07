Egyetértés van, politikai összhang nincs a határvédelemben

Súlyos a helyzet a déli határon, a kormány új határvadászrendszert akar. Az ellenzék támogatja a határvédelem erősítését, de hiányolják a párbeszédet, illetve a részleteket; többek között kérdésesnek tartják a képzési és az anyagi hátteret is. A feladat Pintér Sándornál van, de a miniszterelnöknek arra is van terve, ha a belügyminiszternek nem sikerül megoldania.

Orbán Viktor a június 27-i parlamenti ülésen, Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk frakcióvezetőjének azonnali kérdésére adott válaszában jelentette be: szeptemberre kiadta Pintér Sándor belügyminiszternek, hogy állítsanak fel a rendőrség keretein belül működő, de nem a rendőrökből és nem a katonákból álló új testületet, amelynek kizárólag a határvédelem lesz a feladata.

Ami a migrációt illeti, itt nagyon sok munka vár ránk. Két hónapot kapott a belügyminiszter, hogy megoldja ezt a problémát, mert nem tartható tovább az, hogy miközben háború van tőlünk keletre, aközben katonák gyakorlatozás helyett a határon teljesítenek szolgálatot. A rendőreink se bírják sokáig, mert távol a családtól kell őket levezényelnünk, és nemcsak a pénzük kevés, hanem a terhelés is nagy

– fogalmazott a miniszterelnök.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) július 2-i tisztavatási ünnepségén a budai várban Orbán Viktor azt mondta, hogy „migránsok százezrei ostromolják” az ország határait. Még aznap arról számolt be az MTI, hogy bevándorlók két csoportja támadt egymásra lőfegyverekkel a magyar határhoz közeli szabadkai erdőben. A szerb hatóságok szerint az összecsapásban egy ember meghalt, további hét ember pedig megsebesült.

A Mi Hazánk örül, de nem elégedett

Toroczkai László a miniszterelnöknek címzett azonnali kérdésének keretében a június 27-i parlamenti ülésen azt hangsúlyozta: nagyon nagy baj van a déli határon, és arról is beszélt, hogy az alulfizetett rendőrök „Kalasnyikovval, gépkarabéllyal fölszerelkezett migránsokkal” néznek szembe.

A szerb oldalon történt összecsapás hírére a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője „Hány halott kell még, hogy Pintér Sándor és szerb kollégája végre lépjen?” címmel adott ki közleményt. Ebben azt írta: már májusi parlamenti felszólalása során felhívta a figyelmét a Belügyminisztérium vezetőinek arra, hogy a magyar–szerb határon „jó ideje háborús állapotok” uralkodnak.

„Gépkarabélyokkal, puskákkal, pisztolyokkal felszerelkezett, többnyire pakisztáni, afgán, arab migránsokból álló bűnbandák terrorizálják a környéket. Az embercsempészettel foglalkozó, maffiaszerűen működő bűnbandák szabályosan felosztották a területet a határ mindkét oldalán. A kis létszámban a környéken tartózkodó magyar rendőrök, mezőőrök és polgárőrök közvetlen életveszélyben vannak, hiszen már több alkalommal lőfegyverrel fenyegették őket a pakisztáni, afgán és más nemzetiségű maffiacsoportok. Számos lövést is leadtak, sőt már a honvédségnek is kellett emiatt figyelmeztető lövéseket leadni” – közölte Toroczkai László.

A Mi Hazánk frakcióvezetője hozzátette: bár örülnek, hogy a kormány a sürgetésükre elkezdte a határvadász erők létrehozását, de nem egy rendőrségen belüli, hanem önálló határőrség felállítását követelik, amely inkább katonai jellegű felszereléssel rendelkezne. Továbbá azt is követelik, hogy a határon elfogott bűnözők pénzét kobozzák el – amit a határőrség költségeire lehetne fordítani –, majd vagy itthoni munkatáborba kerüljenek a kitoloncolásuk előtt, vagy legalább „Ruandáig deportálják” őket.

Fidesz: Itt az ideje

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán reagált a szerb oldalon történt összecsapásra és az egyre durvuló déli határhelyzetre.

„Csak idén 100 ezernél többen próbáltak illegálisan Magyarországra lépni, válogatott módszerekkel, hol alagutakon, hol létrán, hol kövekkel, hol fegyverrel. A katonák és a rendőrök állják a sarat, de a háború miatt nagy szükség lenne a munkájukra az ukrán határnál is. Itt az ideje, hogy felálljon egy önálló határvadász testület, ami kizárólag a határvédelemmel foglalkozik! Magyarország biztonságából nem engedhetünk” – írta ki a Fidesz frakcióvezetője.

A Jobbik szerint csak egy megoldás van

A Jobbik másnap közölte: erősebb határvédelmet követelnek, a kormány pedig még a nyáron mutassa be az önálló határőrségről szóló javaslatát.

„Rendkívül baljós jövőképet fest a hazai határvédelemre az a halálos áldozatot követelő lövöldözés, amely a magyar határ mellett történt Szerbiában. Az illegális bevándorlók ismét naponta ostromolják országunk széleit, a szomszédunkban pedig háború dúl. Ebben a véres helyzetben elengedhetetlen, hogy a kormány minél előbb felállítsa az önálló határőrséget” – írta a Jobbik.

A párt arra hívta fel a figyelmet, hogy csaknem egy évtizede követelik: „A határok megvédéséhez csak és kizárólag az önálló határőrség jelentheti a megoldást”.

A hatékonyabb védekezés érdekében szükségesnek tartjuk azt is, hogy a leendő határőrségnek legyenek határvadász századaik is. Ezeknek a határvadász századoknak pedig olyan kiképzés és felszerelés szükséges, amellyel úgynevezett első lépcsős alakulatként el tudják majd hárítani a fegyveres támadásokat is

– fogalmazott közleményében a Jobbik.

Szijjártó Péter: Világossá kell tenni

Hétfőn, azaz július 4-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerb hivatali kollégájával, Nikola Selakoviccsal találkozott Szabadkán. A közösen tartott sajtótájékoztatójukon a magyar miniszter hangsúlyozta: új veszélyességi szintre lépett a migrációs nyomás, a migránsok egyre agresszívabbak, erőszakosabbak, már felfegyverkeznek, és használják is ezeket a fegyvereket.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország délről és keletről egyszerre szembesül kihívással, „mondhatni kettős nyomás alatt állunk” az ukrajnai háború és az ezzel párhuzamosan súlyosbodó migráció miatt. „A mai napig több mint 110 ezer illegális migránst állítottunk meg a déli határunkon” – közölte a miniszter, aki azt is leszögezte:

Világossá kell tenni, hogy itt semmifajta emberi jogi kérdésről nincsen szó.

Szijjártó Péter kiemelte, azoknak

az embereknek, akik megtámadják a rendőreinket, akik agresszíven viselkednek itt Szerbiában, akik lövöldöznek, ezeknek az embereknek semmilyen joguk nincsen arra, hogy belépjenek Magyarország területére.

A miniszter annak az aggodalmának is hangot adott, hogy a helyzet egyre súlyosabb lesz; az ukrajnai háború következményeként fellépő élelmiszer-ellátási válság újabb, valószínűleg minden eddiginél sokkal súlyosabb migrációs nyomást fog helyezni Szerbiára és Magyarországra is.

„Ezért azt hiszem, hogy ez az utolsó utáni pillanat, hogy Brüsszel és a Soros György-féle NGO-k befejezzék a migráció biztatását és a migráció szervezését” – tette hozzá a miniszter. Azt is kijelentette, hogy Magyarország segít Szerbiának a déli határai védelmében.

Napirenden napirend előtt

A július 4-i parlamenti ülésen is előkerült a határvédelem ügye, Sas Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke azt mondta, ha a kormány javaslata az új határvédelmi testület létrehozásáról szakmailag rendben van, akkor támogatni fogják azt a nemzeti minimum alapján.

A jobbikos politikus közös nemzeti ügynek nevezte a határvédelmet és többpárti egyeztetést javasolt a témában, hozzátette, hogy az ellenzéki padsorokban is ülnek hazafiak, akik érdemben hozzá tudnának szólni a javaslathoz.

Sas Zoltán napirend előtti felszólalására reagálva Rétvári Bence államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a kormány nem kapott elismerést a határok védelme és migrációs politikája miatt, támadást viszont annál inkább, Brüsszelből és Magyarországról is. Az államtitkár szerint korábban Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke és Gyöngyösi Márton jelenlegi pártelnök is a határkerítés, illetve a magyar migrációs politika ellen emelt szót.

Sok a kérdés

Az Index sajtómegkeresést küldött a határvédelem témájában a Demokratikus Koalíciónak, az MSZP-nek, a Momentumnak, az LMP-nek és a Párbeszédnek. Cikkünk megjelenéséig a DK kivételével mindegyik ellenzéki párttól kaptunk választ.

A Momentum röviden közölte: „A Momentum álláspontja megalakulása óta változatlan: önálló határvédelmi szerv felállítására van szükség – akár a rendőrség keretein belül –, ehhez azonban elengedhetetlen az állomány megfelelő képzése és anyagi megbecsülése. Így továbbra is aggódva figyeljük a fejleményeket, hiszen bár részben megvalósulni látszik a javaslatunk, ám nem látszik, hogy a képzési és az anyagi háttér biztosítva lenne a megfelelő működéshez.”

A Párbeszéd szintén röviden válaszolt, azt írták, hogy „az Orbán-kormányok 12 éve alatt bérrendezés nem történt: sem a pedagógusok és az oktatásban dolgozók, sem az egészségügyi szakdolgozók, sem a szociális munkások, sem a rendvédelmi dolgozók munkáját nem ismerik el méltó fizetéssel”. A Párbeszéd szerint miként a felsorolt szektorokban, úgy a határvédelem területén is valódi fizetések kellenek.

Az LMP támogatja a határkerítés és az új önálló határvédelemmel foglalkozó testület felállítását, azonban a zöldpárt szerint fontos leszögezniük: hiába hoz létre a kormány bármilyen rendvédelmi szervezetet mindaddig, míg a közalkalmazottak – köztük a rendőrök – megalázóan alacsony bérhelyzetét nem rendezik.

„Friss sajtóhírek szerint a rendőri hivatást választók aránya az elmúlt években felére csökkent, a pályaelhagyók száma rekordmagas, és nem csak a frissen felszerelteknél, a sok-sok éve pályán lévő rendőrök is kénytelenek a megalázó bérek miatt más hivatást választani maguknak. A kormánynak a közalkalmazotti bérrendezés súlyos adóssága, melyet az LMP a 2023. évi központi költségvetéshez benyújtott módosító javaslataiban orvosolni kíván. Nem maradhat továbbra is az állam a legrosszabb munkáltató, hiszen olyan stratégiai hivatások kerültek a teljes összeomlás szélére, mint például a rendőr, vagy a pedagógus” – közölte az LMP. A zöldpárt hozzátette, hogy nem lesz, aki betöltse az új határvédelmi munkakört, míg a bérek tudatosan alacsonyan vannak tartva.

Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke megkeresésünkre válaszul arra hívta fel a figyelmet, hogy az MSZP már 2016-ban parlamenti határozati javaslatban kezdeményezte: az egységes rendőri szervezet keretein belül jöjjön létre egy önálló határrendészeti igazgatóság kifejezetten határrendészeti feladatokra felkészített rendőri állománnyal. A hat évvel ezelőtti javaslatban az áll, hogy az állományba legalább tizenkétezer határrendészeti feladatokra felkészített rendőr tartozzon.

Harangozó Tamás közölte, a kifejezetten határrendészeti feladatokat ellátó rendőrségi szervezet létrehozása fontos eleme az MSZP közbiztonsági programjának, amit a 2022-es választási program az alábbi megfogalmazásban tartalmazott:

„A Magyar Szocialista Párt elengedhetetlennek tartja, hogy a bevándorlást és a menekültügyet a humanitárius és a nemzetbiztonsági szempontoknak megfelelő módon kezelje Magyarország. Az MSZP – az egységes rendőri szervezet keretein belül – felállítani javasol egy önálló határrendészeti igazgatóságot a határszakaszokhoz igazodó szervezeti tagozódással, kifejezetten határrendészeti feladatokra felkészített rendőrállománnyal.”

Harangozó Tamás szerint ez is azt igazolja, hogy az MSZP kifejezetten szorgalmazta és szorgalmazza most is egy határrendészeti feladatokat ellátó testület felállítását a rendőrség keretei között.

Elfogadhatatlan ugyanis az az évek óta tartó gyakorlat, hogy az ország minden részéből ötletszerűen vezénylik át a határra azokat a rendőröket, akiknek helyben, a városok, falvak utcáin kellene szolgálatot teljesíteniük. Ugyanakkor az elmúlt években elmulasztott szervezeti építkezést nem lehet rögtönzött miniszterelnöki utasításra két hónap alatt bepótolni

– közölte az MSZP frakcióvezető-helyettese.

Az ellenzéki politikus azt is írta: a határőrizeti feladatok hatékony ellátása elképzelhetetlen a hivatásos rendőrök számára törvényben biztosított intézkedési jogosultság és kényszerítő eszköz alkalmazására való felhatalmazás, valamint a hivatásos állomány esetében előírt szigorú függelmi rend érvényesítése nélkül. Néhány hét alatt kiképzett, alulfizetett biztonsági őrökkel pedig nem helyettesíthetőek a kiképzett katonák és rendőrök.

„Ez a rendőri hivatás lenézése, és az ország előtt álló kihívások ismételt alábecsülése. A profi határvédelem megszervezése nem spórolható meg kommunikációs trükkökkel, hangzatos miniszterelnöki bejelentésekkel. Kifejezetten e feladatra kiképzett, jól felszerelt, anyagilag és erkölcsileg is megbecsült hivatásos rendőri állománnyal feltöltött, modern szervezettel szavatolható Magyarország határainak biztonsága” – fogalmazott válaszában Harangozó Tamás.

Az MSZP frakcióvezető-helyettese július elsején írásbeli kérdéssel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez.

Orbán Viktor bejelentésével kapcsolatban Harangozó Tamás azt írta, félő, hogy a korábbi ötletelésekhez hasonlóan megint egy „sajátos” megoldás körvonalazódik a határvédelmi feladatok ellátására.

„Így például a kabinet 2016 augusztusában kormányhatározatot hozott arról, hogy a Készenléti Rendőrség állományába mintegy 3000 határvadászt toboroznak, akik egy hat hónapig tartó gyorstalpaló után ölthették fel az egyenruhát. Az ambiciózus tervek ellenére mindössze ezer fő kezdte meg a képzést, de az nem derült ki, hányan vették fel a szolgálatot. Később biztonsági őrök bevonásával képzelték el a határvédelmi feladatok ellátását” – olvasható az MSZP-s politikus belügyminiszternek címzett levelében.

Harangozó Tamás a következő kérdéseket küldte Pintér Sándornak az újonnan felállítandó határvédelmi szervezetről:

A miniszterelnöki bejelentésnek megfelelően két hónapon belül meg fogja-e kezdeni működését a rendőrség keretein belül az új határvédelmi feladatokat ellátó szervezet?

Milyen szervezeti formában, kinek az alárendeltségében fog létrejönni az új szervezet?

Mekkora létszámmal tervezik az új szervezet felállítását?

Két hónap alatt miként fogják megszervezni az állomány toborzását, kiképzését, felszerelését és szolgálatba állítását?

Milyen jogviszonyban fogják ellátni a szolgálatukat az új szerv személyi állományának tagjai?

A határőrizeti feladatok hatékony ellátása elképzelhetetlen a hivatásos rendőrök számára törvényben biztosított intézkedési jogosultságok és kényszerítő eszköz alkalmazására való felhatalmazás, valamint a hivatásos állomány esetében előírt szigorú függelmi rend érvényesítése nélkül. Ezért kérdés, hogy hivatásos rendőri állomány nélkül miként tudja majd az új szervezet ellátni feladatát?

Orbán Viktor bejelentését követően az Index is kérdéseket küldött a Belügyminisztériumnak és a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, de válaszokat nem kaptunk.

Orbánnak arra is van terve, ha nem sikerül

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának július elsejei adásában kijelentette: eljött a pillanat, amikor muszáj megszervezni egy új határvadászrendszert, vagyis egy határőrséget, amely határvadász századokból áll.

Új embereket kell fölvennünk, ezrével kell, tehát itt nem tíz meg száz emberről beszélünk, itt két-négyezer embert kell fölvennünk csak határvadász, határvédelmi szolgálatra

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette: ez egy nagy munka, a határvadászokat ki kell képezni, nemcsak fizikailag, hanem az emberi jogok ismeretére, jogszabályismeretre, „mit lehet tenni, mit nem”; mindezt ahhoz, hogy civilizált módon védjék meg az ország határait.

Ha a belügyminiszter megoldja, akkor ez a Belügyminisztérium keretein belül marad, ha nem, akkor attól függetlenül, azon kívül kell majd megoldanunk

– mondta Orbán Viktor. Arra is van terve, hogyan tudnák ezt a Belügyminisztérium nélkül is fölépíteni, de jobban örülne, ha sikerülne azon a kultúrán belül tartani a határvadászokat, ami ma a rendőrséget jellemzi, és amiről a miniszterelnök szerint mindenki elismerőleg beszél.

„Egy nagyon komoly, nem egyszerűen csak hatékony, hanem polgárbarát kultúrájú testület is lett a rendőrség az elmúlt tizenkét évben, és ha azon belül tudunk valamit megoldani, az azért majd jótékony hatással lenne az állampolgár–rendőr, migráns–rendőr kapcsolatra is” – közölte a Kossuth rádióban Orbán Viktor, ugyanakkor hozzátette: ha ez nem megy, akkor azon kívül, „egy kicsit nyersebb formában kell fölépíteni” az ország védelmi képességét.

A rendőrség keddi közleményéből derült ki, hogy jelenleg még nem keresnek határvadászokat, a toborzásuk csak a kormány döntését követően kezdődhet meg, a részletek (szervezet, jogviszony, feladatkörök stb.) kidolgozása még folyik.

(Borítókép: Járőröző katona és rendőr a magyar–szerb határon felállított ideiglenes határzár mellett, Mórahalom térségében 2016. február 8-án. Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI)