Emeletes vonatként száguld a Jégmadár expressz a Balatonra

Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár a Facebook oldalán közölte, hogy a két emeletes jármű együttes ülőhelykapacitása 1200 fő, de hogy az utasok és a csomagjaik is megfelelően elférjenek, vonatonként „csak” 968 helyet ad el a MÁV-Start.

Ilyen nagy kapacitású vonat régóta nem közlekedett közszolgáltatásként Magyarországon.

Hozzátette: Idén a Balaton minden korábbinál több helyről közelíthető meg átszállás nélkül, közvetlen vonatokkal. Sokan élnek is a lehetőséggel, több az utas is, a főszezon eddigi bő három hetében még a világjárvány előtti utolsó évnél, 2019-nél is másfélszer többen utaztak mind az északi, mind a déli partra. Hétvégén az ilyenkor kisebb elővárosi forgalomból átcsoportosított emeletes motorvonatok öt viszonylaton is járnak a déli parton. Közülük a legnépszerűbb a helyjegyköteles Jégmadár expressz, amely 100 százalékos kihasználtsággal járt. Ezért is erre a járatra került a dupla Kiss.

A Jégmadár jelenleg Nagymarosról indul 7:40-kor szombaton és vasárnap, majd Budapest felé a váci vonal minden településén (nem minden megállójában) megállva halad. Rákospalota-Újpest és Kőbánya felső után 9-re ér Kelenföldre. Fontos, hogy a második egységbe csak Kelenföldtől lehet beszállni, ugyanis a korábbi szakaszon néhány megállóban nincs megfelelő hosszúságú peron, így ott csak az első Kiss vesz föl utasokat – tájékoztatott Vitézy Dávid.

A vonat a déli part fontosabb megállóiban megállva ér 11:23-ra Fonyódra, majd onnan 16:36-kor indul vissza Budapest és a Dunakanyar felé hétvégi napokon.

Korábban már írtunk arról, hogy a Kiss motorvonat a Budapest és Székesfehérvár közötti vonalon útjára indult, a Velencei-tó térségét is kiszolgáló G43-as járatokon.

A MÁV-START 35 emeletes motorvonatot vett át eddig, várhatóan december végéig teljes lesz a megrendelt 40 darabos flotta.