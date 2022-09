Az önkormányzatokra is ársapkát húzna a MÖSZ

Az önkormányzatok 10 millió embernek szolgáltatnak, nekik is jár az energiabiztonság. Erre emlékeztetett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi ülése szünetében Gémesi György elnök és Karácsony Gergely társelnök.

Az önkormányzatok az energia-közbeszerzési pályázataikra nem kapnak érvényes ajánlatokat, ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) azt javasolja a kormánynak, hogy még az őszi fűtési szezon megkezdése előtt hívjon össze egy Nemzeti Energiacsúcsot, ahol az energiaszolgáltatók, az állam, illetve a tudomány képviselői, valamint az önkormányzatok megvitathatják a szükséges teendőket.

A Gémesi György polgármester által vezetett érdekképviselet azt is szeretné elérni, hogy a benzinhez és egyes élelmiszerekhez hasonlóan

egy – egyelőre meg nem nevezett mértékű – ársapka bevezetésével védje meg az állam az önkormányzati fenntartású intézményeket.

Amint arról korábban beszámoltunk, az energiakrízis miatt elsőként a sportlétesítményekre és a kulturális intézményekre várhat bezárás. Az elgondolás szerint a helyhatóságok ezt a kedvezményt április 15-ig vehetnék igénybe.

Gödöllő polgármestere emlékeztetett, december 31-éig kaptak az önkormányzatok némi haladékot, eddig az időpontig a rezsicsökkentett árnál 10 százalékkal magasabb áron, de még így is kedvezményesen juthatnak energiához. Az önkormányzatok 10 millió embernek szolgáltatnak, így e szektor stabilitása ugyanúgy elvárható, mint más, állami döntéssel védett fogyasztók esetében.

A magyar települések eddig követett energiabeszerzési stratégiája, amely szerint évről évre leszerződnek a szolgáltatókkal a következő évi szükségletük fedezésére, mára csődöt mondott, az ársapka legalább időlegesen visszahozhatná a rendszer működési biztonságát – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester. Hozzátette:

Mi közpénzből gazdálkodunk, nem szeretnénk az energiaszektor spekulánsainak odaadni a településeink pénzét. […] Biztatjuk a kormányt, hogy legyen aktív az európai közös megoldás megtalálásában.

A főpolgármester szerint ugyanis Európa egész gazdasági prosperitását veszélyezteti, ha az európai szabályozás nem lesz összhangban a tagországok valóságos elvárásaival. Kritikai éllel jelezte, hogy ma sokkal kisebb veszteségekkel szembesülne az ország, ha évekkel korábban az állami, az önkormányzati és a magánszektor is sokkal nagyobb arányban ruházott volna be megújuló energiába, és jelentősebb mértékben növelte volna az energiahatékonyságot. Szavai szerint most a külső körülmények kényszerítik ki mindezt. Ezt a szorító energetikai környezet egyetlen jó momentumának nevezte.

