Kiderült, hogy sok iskolában valójában 20 fok lesz a 18

A kormány az általa meghirdetett energia-veszélyhelyzet jegyében az állami intézmények és a gazdasági társaságok számára 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő szeptember elején. Ez a gyakorlatban többek között azzal jár, hogy az állami intézményeket, köztük a középiskolákat sem lehet 18 Celsius-foknál feljebb fűteni. A kormány azóta finomítva a szabályokon engedélyezte, hogy a 14 év alatti gyermekeket oktató intézményekben akár 20 foknál is több lehet.

Ugyanakkor a KSH előzetes adatközlése alapján a 2021/2022-es tanévben a középfokú oktatási intézmények nappali rendszerű oktatásában összesen 432 ezer diák tanult, 26,5 ezerrel több, mint az előző tanévben. Ezen belül körülbelül 194 ezren jártak a hazai gimnáziumokba. Ezen belül is Magyarországon relatíve szép számú, 150-200 olyan középiskola létezik, amelyik nem csupán négy, ugyanúgy hat-, illetve nyolcosztályos évfolyamokkal is üzemel.

Megfelelő ellátást ígérnek

Az Eduline gyűjtése szerint csak Budapesten találunk kapásból harmincnál is több gimnáziumot, ahol hat évfolyamos képzést is indítanak a diákoknak. Ugyanakkor nyolc évfolyamos gimnáziumból is húsznál több működik a fővárosban.

Ezek után adja magát a kérdés, hogy a hat, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumokban, amelyeknek lehetnek akár már 10-11 éves diákjaik is, hogyan fogják betartani az előírt 18 fokos benti hőmérsékletre vonatkozó szabályokat? Vajon hány fokra lehet fűteni a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokat? Kérdésünkre válaszolva a Közép-Budai Tankerületi Központ elismerte, hogy a helyzet valóban érdekes, hiszen, mint levelükben fogalmaztak:

a nyolc, hét, illetve hat évfolyamos gimnáziumi tanulók középiskolai tanulóknak számítanak, ám emellett az életkorukra tekintettel számos kérdésben általános iskolásoknak megfelelő ellátást kapnak.

A Közép-Budai Tankerületi Központ azt is elárulta, hogy az iskolák fűtési rendszerének műszaki adottságait figyelembe véve ők központilag szabályozzák a közösségi terek hőmérsékletét, illetve a tantermek esetében egyedileg szabályozott fűtőtestek beállításával érhető el a kívánt hőfok. Azokban az épületekben, ahová 14 évesnél fiatalabb tanulók járnak (beleértve a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok adott épületeit), a hőmérsékletnek a 20 fokot legalább el kell érnie.

Az Index felkereste a Debreceni Tankerületi Központot is. Tőlük azt tudtuk meg, hogy ugyan a hivatalos fűtési időszak kezdete október 15., a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban, köznevelési intézményekben, ahol kérték, ott már elindították a fűtést. E mellett az intézményekben a hatályos jogszabályok alapján a meghatározott hőfokot biztosítják.

Válaszolt a Belügyminisztérium

Az Index megkeresésére a Belügyminisztérium mindezt megerősítette. Válaszukban ők is azt mondják, hogy azokban az iskolaépületekben, ahol a 14 évnél fiatalabb kis gimnazisták tanulnak, ott minimum húsz foknak kell lennie.

A szabályozás csak a minimum-hőmérsékletet határozza meg, aminél nem lehet hidegebb, a fenntartó ennél magasabb hőmérsékletet is meghatározhat. Mivel minden épület más adottságokkal rendelkezik, eltérő az abban ellátott feladatok jellege, azt javasoltuk a fenntartóknak, hogy a szükséges hőfokot az adott épületre vonatkozó egyedi fűtési terv alapján, a betöltött funkcióknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően határozzák meg

– tette hozzá a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya.

