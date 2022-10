Többtucatnyi faluban szűnik meg az önálló posta novembertől

A Magyar Posta tájékoztatója szerint több tucat faluban szűnik meg az önálló postaszolgáltatás novembertől. Néhány posta postapartneri szolgáltatóként működik tovább, ilyenek találhatók például a következő községekben:

Zákány,

Nőtincs,

Esztár,

Csabacsűd,

Felsőlajos,

Kőtelek,

Babócsa,

Nagyvázsony,

Rákócziújfalu,

Szanda,

Bócsa,

Nagyiván.

Ezt leginkább úgy kell értelmezni, hogy az önálló postahivatalt felszámolják, és beköltözik a helyi kisboltba. Ahogy arról korábban az Indexen is beszámoltunk, az energiaárak folyamatos emelkedése miatt a kisebb településeken egyre több szolgáltatást szüntetnek meg ideiglenesen – de akár véglegesen is. Somogyban bezár több falusi takarékpénztár-fiók is, ez pedig leginkább az idősek számára teszi nehézkessé az ügyintézést.

Budapesten 35 posta zárt be az energiaválság miatt.