A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár beleállt a Ryanairbe

A Ryanair ír légitársaság közölte, hogy 2022-ben, a pénzügyi év első felében rekordszámú utast szállított 2019 azonos időszakához képest. A forgalomnövekedés azért is meglepő, mert a viteldíjak jóval magasabbak voltak idén.

Továbbá a légitársaság rekordszintű, 1,4 milliárd eurós adózás utáni profitnövekedésről számolt be a szeptember 30-ig tartó hat hónapban, szemben a tavalyi év azonos időszakának 48 millió eurós veszteségével. Bevételei pedig megháromszorozódtak, és 6,6 milliárd euróra emelkedtek. Idén a Ryanair 95,1 millió utast szállított, tavaly csupán 39,1 milliót – számolt be róla a The Guardian.

A Ryanair friss beszámolójára reagált Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár is Facebookon. Elmondta, hogy annak ellenére hogy a légitársaság mekkora profitra tett szert, a megkárosított utasoknak nem szeretne törleszteni, és még a bírságokat sem fizetné meg.

Hétfő délutáni kis színes Ryanair-ügyben. Nemrég jelent meg a Ryanair légitársaság beszámolója, mely szerint eurómilliárdos adózott eredménnyel zárta idei első üzleti félévét az ír vállalat. Mindez említést sem érdemelne, de a légitársaság a megkárosított utasoknak persze nem szeretne törleszteni, és még a bírságokat sem fizetné meg. Aki eddig nem tudta, így születik az extraprofit

– áll a posztban.

Több száz milliós bírságot kapott a Ryanair a fogyasztóvédelemtől

Még június elején a Magyar Közlönyben látott napvilágot az extraprofitadóról szóló rendelet, amely a repülőjegyekre 3900, valamint 9750 forint különadót vetett ki. A kormány a döntés meghozatalát azzal indokolta, hogy az elhúzódó háborús helyzet miatt a kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre, amelybe azoknak a szektoroknak kell különadót fizetniük, amelyek extraprofitra tettek szert az elmúlt időszakban.

A hivatalos kormányzati kommunikáció szerint ezzel nem az egyszerű hétköznapi vásárlók megsarcolása volt a cél, a magyar légi közlekedési különadót a Ryanair végül átterhelte az utasokra. Jason McGuinness, az ír központú légitársaság kereskedelmi vezetője egyenesen hülyeségnek nevezte a különadó kivetését a légitársaságokra, amikor azok a járvány, az ukrajnai háború és az emelkedő üzemanyagárak miatt nem nyereségesek.

Erre válaszul háromszázmilliós bírságot kapott a Ryanair a fogyasztóvédelemtől, ami ellen augusztus végén fellebbezett a légi közlekedési vállalat. Azt pedig Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója később bejelentette: az ír légitársaság csökkenti magyarországi járatainak számát. Így Magyarországon 53-ról 45-re csökken a Ryanair járatainak száma.

A vezérigazgató a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy az extraprofitadó szerinte ostobaság, valamint a kormánytagok közt szerinte volt olyan, aki be volt rúgva, amikor kitalálták, hogy extraprofitadót vetnek ki egy veszteséges szektorra.

