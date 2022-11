Megvan Palkovics László új munkahelye

Az erős védelmi ipar Magyarország biztonsági érdeke, hiszen a védelmi ipari beruházások stratégiai előnyt jelentenek Magyarország számára. Ez egyben a nemzetközi rendszerhez kapcsolódó nemzeti védelmi innovációs rendszer megteremtését foglalja magában – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Brüsszelben az MTI-nek kedden.

Kifejtette, a kormány szerkezeti átalakítása újabb lehetőséget kínált ezen a téren is a tárca számára, ezért a jövőben az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. a Technológiai és Ipari Minisztériumtól a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül.

A társaság vezetését Palkovics László vezérigazgatóként fogja ellátni

– mondta el a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertette, hogy a Honvédelmi Minisztérium munkájának átszervezése, a tárca feladatainak beazonosítása és kijelölése véget ért. Hozzátette, a folyamat lezárását jelenti, hogy Novák Katalin köztársasági elnök 2022. november 15-i hatállyal felmentette tisztségéből Maróth Gáspárt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkárát, és az általa vezetett területet is átszervezik a jövőben.

A Honvédelmi Minisztérium köszönettel tartozik Maróth Gáspárnak, aki kormánybiztosként, majd államtitkárként elévülhetetlen érdemeket szerzett az elmúlt években a Honvédelmi és haderőfejlesztési program megteremtéséért – tette hozzá a miniszter. Közölte: a feladatkörök átalakítása és a minisztérium munkájának racionalizálásában a Maróth Gáspár által felügyelt terület a tárcán belül Gion Gábor stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkárhoz kerül.

A miniszter elmondta azt is, hogy Magyarországot és a magyar embereket csak jól felszerelt és jól kiképzett haderővel, valamint erős védelmi ipari háttérrel lehet megvédeni. A védelemipar egyúttal a magyar gazdaság újabb hengereként járul hozzá hazánk fejlődéséhez is – húzta alá.

Lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn hivatalosan is bejelentette, amiről értesüléseink alapján már korábban beszámoltunk: lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter, és energiaügyi minisztériumot hoznak létre Lantos Csaba vezetésével. Nem sokkal később a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, Vitézy Dávid is közölte, hogy távozik. A közlekedési terület Lázár János építési és beruházási tárcájához kerül.

Ma délelőtt Tarlós István is lemondását jelentette be: a volt főpolgármester a MÁV igazgatótanácsi tisztségéről mondott le. A lépés azért is meglepő, mert a korábbi főpolgármestert néhány hete nevezték ki újabb öt évre a vasúti cég testületébe.

(Borítókép: Palkovics László 2019. április 9-én. Fotó: Huszti István / Index)