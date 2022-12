Parlamenti konszenzus: 2023 nehéz év lesz

Az Index idén is összefoglalót készített arról, hogyan értékelik a parlamenti pártok az évet, mit várnak a jövő évtől, illetve mit kívánnak a magyar embereknek 2023-ra.

Tavaly a Fidesz azt ígérte: 2022-ben mindent megtesznek azért, hogy minden magyar ember lépni tudjon egyet előre, ahogy az ország is.

A Demokratikus Koalíció azt várta 2022-től, hogy az év második felében már ne Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét.

A Jobbik abban bízott, hogy „több mint tíz év politikai ámokfutás után” idén áprilisban véget ér „a keresztény tanítással és erkölccsel ellentétes gyűlöletkeltés és a szélsőséges politikai eszmék korszaka” Magyarországon.

Az MSZP abban hitt, hogy 2022 a talpra állás éve lesz, és a kormányváltáson túl korszakot is vált az ellenzék.

A Momentum is kormányváltást várt a 2022-es évtől, és egy igazságos, emberséges, zöld országot kívánt a magyar embereknek.

A Párbeszéd azt írta, hogy a kormányváltás után a magyar emberek olyan országban fognak élni, ahol mindenki egyenlő, ahol mindenki számít, és ahol nem a kiváltságos egy százalék uralkodik a 99 százaléknyi többség felett.

Az LMP azt kívánta, hogy 2022 jobb legyen, mint a 2021-es év, mert az elég rossz volt mindenkinek.

A Mi Hazánk közölte, hogy érdemelvű társadalomban hisznek, és a parlamentbe kerülésük után is ezen fognak dolgozni.

A tavalyi összefoglalónkat itt olvashatja. A parlamenti pártok 2022-es válaszait a legutóbbi közvélemény-kutatások erősorrendje szerint közöljük.

Legyen összefogás

A Fidesz értékelése szerint a szomszédunkban zajló háború és az elhibázott brüsszeli szankciók nehézzé tették az idei évet.

„Mi, magyarok megtanultuk – hiszen 2010 óta számos krízishelyzetet éltünk át –, hogy a válságot csak összefogással tudjuk leküzdeni” – közölte a kormánypárt. 2023-ra a Fideszben azt kívánják Magyarországnak, hogy legyen összefogás és közös küzdelem a békéért, mert az ország megerősítése és gyarapodása csak így tud folytatódni.

Egyre nehezebb lesz

A Demokratikus Koalíció szerint 2022 a magyar emberek számára a megélhetési válság és a keserű ébredés éve.

Orbán Viktor és a Fidesz hazudott az országnak, tudatosan félrevezette az embereket, és ezzel választást tudott nyerni. Orbán azt ígérte, megvédik a rezsicsökkentést, erre a hétszeresére emelték a gáz árát. Orbán azt ígérte, megállítják az áremelkedést, erre az orbáni infláció és a több mint 40 százalékos, utoljára a Rákosi-korszakban tapasztalt élelmiszer-drágulás felemésztette az emberek pénzét. Orbán azt ígérte, lesz elég benzin a kutakon, erre már szárazak a töltőállomások

– közölte az ellenzéki párt.

A 2023-as évtől sem várnak sok jót, a DK szerint még rosszabbnak ígérkezik, mint 2022. „Ezt maga Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vallotta be, akit a Fidesz már kétszer választott meg. Matolcsy többek között bevallotta, hogy az Orbán-kormány súlyos hibákat követett el, és az energiaárak nem a szankciók miatt nőnek. Matolcsy bevallotta, hogy 2023-ban folytatódni fog az orbáni infláció” – tette hozzá közleményében a párt.

December elején a Magyar Nemzeti Bank elnöke az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén többek között arról beszélt, hogy a magyar gazdaság bajban, illetve válságközeli helyzetben van. Varga Mihály pénzügyminiszter elismerte, hogy baj van, de hozzátette, hogy a baj mindenkit érint Európában, ugyanakkor Magyarországon lehet építeni az elmúlt évek eredményeire. A jegybankelnök kijelentéseire Orbán Viktor a decemberi Kormányinfón és a Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjúban is reagált. A miniszterelnök szokatlannak nevezte, hogy Matolcsy György éles kritikát fogalmazott meg a magyar gazdaságról, de szerinte ez csak annyit jelent, hogy a jegybankelnök nehéz helyzetben van az infláció kezelése miatt, ezért érthető a nyilvánosság előtti unortodox viselkedésmódja. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Matolcsy György szavaival kapcsolatban az Indexnek úgy fogalmazott: „A kritikák élét és intenzitását tekintve vannak kétségeink, de ezt betudjuk annak, hogy az emberek megélhetését megnehezítő infláció és a hitelezést ellehetetlenítő magas kamatok miatt nagy rajta a nyomás.”

A DK szerint jövőre a magyar emberek élete egyre nehezebb lesz: egyre nehezebb lesz kijönni a fizetésből és a nyugdíjból, egyre nehezebb lesz élelmiszert vagy benzint vásárolni.

Legyen vége

„Magyarország számára nehéz év volt, amely nemcsak ennek az időszaknak köszönhető, hanem sok korábbi hibás döntés következménye is most éreztette hatását” – közölte a Mi Hazánk.

Az ellenzéki párt szerint egyértelmű, hogy milyen irányba kellene elmozdulni: önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem – ezeket kellene a magyarok számára biztosítani.

„A kormány nem tudta teljesíteni az ígéreteit, és a következő hónapok is baljós képet festenek mind a családok, mind a kisnyugdíjasok, mind a vállalkozások számára. Ilyen helyzetben nem Ukrajnának kellene például 75 milliárd forintot küldenünk, hanem az itthon az iskolákban fázó gyerekeinkre költeni többet” – olvasható a Mi Hazánk közleményében.

2023-ra azt kívánják a magyaroknak, hogy legyen vége ennek a katasztrófának, és nyugalomban, biztonságban, illetve tisztességes körülmények között élhessenek.

Szeretnék megmutatni

A Momentum számára hatalmas előrelépés, hogy 2022-ben tíz taggal megalakult pártjuk parlamenti frakciója: itthon és külföldön is megmutathatják, hogy „Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral”. Ugyanakkor a párt szerint az áprilisi választások eredményei súlyos következményekkel járnak az országban.

A korrupt Fidesz-kormány már nemcsak a hazai forrásoktól fosztja meg Magyarországot, hanem 3000 milliárd forintnyi EU-s támogatástól is elestünk amiatt, mert Orbán tovább folytatta képmutató, szövetségeseinket szembeköpő és Putyin-barát politikáját. Rekordinfláció, rekordgyenge forintárfolyam, elképesztően megemelt energiaárak és üzemanyaghiány. Ez a Fidesz-felár

– olvasható a Momentum közleményében.

A következő évben is szeretné megmutatni az ellenzéki párt, hogy van alternatíva a Fidesszel szemben, ezért gőzerővel fognak készülni a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokra. A Momentum szerint is hazudott a Fidesz, illetve a saját választóit is átverte: „hazudtak a rezsiről, hazudtak a katáról és hazudtak a megszorításokról”.

Az ellenzéki pártban azt remélik: jövőre egyre több ember ismeri fel, hogy „a Fidesz hazugságaival szemben” ők kimondták és kimondják az igazságot.

Hinni akarnak

Az MSZP szerint a 2022-es év a hazugságok és a kijózanodás éve volt a társadalom egésze és a demokratikus ellenzék számára is.

„A Fidesz-hazugságok sorozatával vezette félre a közvéleményt. Különösen azzal, hogy noha a választások előtt az ellenzék is megszavazta a miniszterelnök javaslatát a parlamentben arról, hogy nem küldünk fegyvereket és katonákat a háborúba, ennek ellenére egy országgal hitette el, hogy az ellenzék belesodorná az országot az orosz–ukrán háborúba, ha megnyeri a választást. Az ország túlnyomó többsége nem is hallott erről a konszenzusos álláspontról, mert a fideszes propaganda elhallgatta” – közölte a szocialista párt.

Ugyanakkor az MSZP elismeri, hogy az áprilisi választási vereséghez az ellenzék kampányhibái is hozzájárultak:

„Hiba volt például átengedni az ellenzék részéről a béke és a biztonság álláspontját Orbán Viktornak. Szociális biztonságot és békét kellett volna közösen hirdetni. Levonva a 2022-es választás tanulságait, az is egyértelmű, hogy a jelenlegi jobboldali autoriter rendszert nem lehet jobbról leváltani, vagyis el kell felejteni azt az álláspontot, miszerint tömegével lennének a Fideszből kiábrándult szavazók” – olvasható a szocialista párt közleményében.

Az MSZP meglátása szerint egy döntően baloldali, liberális és zöld beállítottságú ellenzéki szavazótábornak olyan szocialista, szociáldemokrata karakterű miniszterelnök-jelöltre és egy olyan programra lenne szüksége, amely egyszerre demokratikus, és szociális biztonságot nyújt.

Közleményében a párt azt is hozzátette: kijózanodásként hat a kormányalakítás után a rezsicsökkentés felszámolása és a kata rapid módon történő átalakítása is.

„Ezen döntések egyértelműen bebizonyították, hogy hamis az az orbáni ígéret, amely a jogállam és a demokrácia leépítéséért cserébe némi szociális biztonságot ígér. Mostanra válik világossá a társadalom többsége számára, hogy amit a NER csaknem 13 éve képvisel, az sehová sem vezet. Amikor megérkezik a válság, akkor nincs érdemi válságkezelő javaslata a kormánynak. Hideg tantermek és hivatalok, megfizethetetlen élelmiszerárak, sötét utcák, áruhiány a boltokban, kigazdálkodhatatlan rezsiszámlák, postabezárások, benzinhiány. Miközben Európában a többi kormány sorra gazdasági mentőcsomagokkal nyújt segítséget a társadalom számára, addig az Orbán-kormány megszorít” – közölte az MSZP, amely szerint ez lett a kormány 2022-es mérlege.

A választási vereség tanulságait figyelembe véve, „megerősítették baloldali gazdaságpolitikai fordulatukat”, és részletes programot dolgoztak ki a gazdasági, energia- és megélhetési válság kezelésére, melyet országos RezsiSTOP fórumok keretében ismertetnek meg a választókkal. Hozzátették: jelenleg úgy látszik, hogy 2023-ban a hazai gazdasági recesszió is elkerülhetetlen, és ehhez az MSZP szerint az orosz–ukrán háború mellett nagymértékben hozzájárult a kormány hibás, a forintot is évekig tudatosan gyengítő gazdaságpolitikája is.

A megszorító politika és a kibontakozó recesszió a megélhetési válságot tovább mélyíti, ami a jövő évben súlyos gazdasági és társadalmi következményekkel járhat

– figyelmeztet a szocialista párt.

Az MSZP-ben szeretnének abban hinni, hogy 2023 az emberek számára a talpra állás éve lesz, ehhez azonban segítség kell a családoknak. A válságból való mihamarabbi kilábalást, az energia és a megélhetés biztonságát kívánják jövőre minden magyarnak. Ezért a szocialista párt többek között javasolja az áram, a gáz, a tűzifa, a brikett és a palackos PB-gáz 27 százalékos áfájának 5 százalékra való csökkentését, garantált alapszolgáltatásként bizonyos mennyiségű gáz, illetve áram minimális, kedvezményes áron, alanyi jogon, lakóhelyhez kötötten járó biztosítását, országos, ingyenes lakóépület-szigetelési és fűtéskorszerűsítési program azonnali elindítását, ingyenes mérőóra-visszakapcsolást, továbbá nagyobb nyugdíjemelést és a kkv-szektor hatósági áras energiaellátását, az infláció megfékezését.

Változást várnak

A Jobbik szerint sajnálatos módon nem hozott sok jót a 2022-es év a magyar embereknek.

„Épphogy túljutottunk a koronavírus-járvány nehezén, beköszöntött egy gazdasági válság – amelyről maga Matolcsy György is elismerte, hogy a kormány hibája –, ezzel együtt az egekbe szöktek az élelmiszerárak. Választási hazugságok lepleződtek le: a kormány eltörölte a rezsicsökkentést, tízezrektől vették el a kedvező adózási nemet, a katát, ezzel vállalkozók tízezreit hozva nehéz helyzetbe. A kormányfő az unióban megszavazott minden szankciós csomagot, közben azt hazudja, hogy nem tette. A kormányzat odáig jutott a magyar emberek kizsigerelésében, hogy bezáratott 366 postafiókot, 129 rendőrségi épületet, és megszüntetne 200 háziorvosi ügyeletet” – közölte az ellenzéki párt.

Álláspontjuk szerint nem normális, hogy a magyar embereket egy olyan hiánygazdaságba vezették, ahol az ársapkás termékek jó részét már kapni sem lehet, az üzemanyaghiány miatt pedig csak a legszerencsésebbek tankolhatnak.

Mindemellett az egyik legszomorúbb fejleménynek azt tartják, hogy a magyar emberek elestek a nekik járó 3000 milliárd forinttól azért, „mert a kormány korábbi korrupt politikája lelepleződött, és hiába a türelem és a szép szó, Orbánék nem voltak hajlandók lemondani a korrupcióról”.

Az új esztendőtől mindenekelőtt változást vár a Jobbik, a párt szerint ugyanis a válságból csak az Orbán-kormány nélkül van kiút. „Felelős kormányzásra van szükség, arra, hogy az uniós források az utolsó euróig eljussanak a magyar emberekhez, arra, hogy hazánkat egy biztonságos, normális, élhető országgá tegyük. Mi 2023-ban is ezért dolgozunk!” – olvasható a Jobbik közleményében.

Nagyon remélik

Az LMP szerint azt szokták mondani, hogy a zöld pártoknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz: 2022-ben ez megfordult, minden, amire az elmúlt tíz évben megpróbálták felhívni a figyelmet, valósággá változott.

Nekünk a jövő év ezért elsősorban felelősség, mert az energiaválságra adott válasz évtizedekre meghatározhatja Magyarország jövőjét. Dolgunk pedig, úgy tűnik, lesz bőven, mert Orbán Viktor olyan megmagyarázhatatlan vonzalmat érez az orosz fosszilis energia iránt, hogy már Matolcsy Györgyöt is kiborította

– közölte a zöld párt.

Az embereknek csak azt tudják kívánni, hogy ha egy év múlva ilyenkor visszatekintenek, akkor azt tudják mondani, hogy 2023 jobb év volt, mint 2022. A pedagógusoknak és úgy általában a közalkalmazottaknak béremelést kívánnak, a multinacionális nagyvállalatoknak igazságos közteherviselést. Továbbá az LMP-ben nagyon remélik, hogy jövőre már mindenki használhatja a klímabérletet, telepíthet napelemeket, láthatja, ahogy épülnek a szélerőművek, és pályázhat a lakóháza szigetelésére.

Több párbeszédet

A Párbeszéd szerint az idei esztendőnek két fő tanítása van:

az ellenzéknek még sokat kell dolgoznia a magyar emberek bizalmáért;

az Orbán-rezsim, a Fidesz olyan maffiahálózat, amelyet az általa előidézett válság idején is csak a saját fenntartása érdekel.

Ennek nyomán a magyar embereknek kevesebb Fideszt és több Párbeszédet kívánnak.

