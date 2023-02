Orbán Viktor elmondta: haszonélvezőik is vannak a szankciós feláraknak, a világ gáz- és olajiparának profitja növekedett, az energetikai cégek profitjai pedig rekordokat döntögetnek. Ráadásul az amerikai cégek Európának jóval drágábban adják a gázt, mint odahaza. Ez pedig azt jelenti, hogy a szankciós profitot többségében az európai vállalatok és az európai emberek fizették meg. A megnövekedett árakon keresztül extraprofitra tettek szert a kereskedelmi, nagy nemzetközi cégek, és a megnövekedett kamatokon keresztül a bankok is. Magyarország már 2022-ben úgy döntött, és így lesz 2023-ban is, hogy elvonják az extraprofit egy részét, ezt teszik bele a rezsialapba. 2023-ban így maradnak a családoknak a rezsicsökkentett árak.

A kormány energiapolitikai döntéseket is hozott: a magyar ipart korszerűsítik és fejlesztik. Több energiára lesz szükség, ezért felgyorsítják a paksi beruházást, zöld energiafejlesztéshez szükséges döntéseket hoztak: gázturbinás erőműveket is létesíteni kell. Azerbajdzsánnal új gázszállítmányokról egyeztek meg. Az Északi áramlat felrobbantása terroristaakció volt, ha ezt megtették, délen is megtehetik. Ha ez megtörténne, akkor ezt nem lehet majd könnyen megúszni, mert a déli vezeték a magyar gazdaság ütőere.