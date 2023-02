Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló „A megtörhetetlenség 368 napja” címmel napirend előtt először saját anyanyelvén, ukránul szólalt meg. Majd elmondta: a magyar kormány megteremtette a jogszabályi feltételeit annak, hogy létrejöjjön az első ukrán nemzetiségi nyelvkiegészítő iskola.

Arról is beszélt, hogy Oroszország 368 napja teljes támadást indított Ukrajna ellen, a magyarországi ukránok azért imádkoznak, hogy Ukrajna győzzön és béke legyen. Oroszország egy szabad lelkű népet támad, gyilkolja az ártatlanokat, de az ukrán nép 368 napja tartja magát az orosz agresszióval szemben. Nemzetközi segítség kell ahhoz, hogy Ukrajna a magából kikelt, megvadult agresszor Oroszországot visszatartsa. Kiemelte, hogy nemcsak a háború, hanem a segítségnyújtás és a befogadás évfordulója is van. Kitért azonban arra, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség még soha nem tapasztalt annyi alaptalan támadást, mint most. Hozzátette: az orosz propaganda beférkőzött Magyarországra, de ez a kisebbség, nem a többség. Mindazoknak köszönetet mondott, akik továbbra is szolidaritást éreznek az ukrán nép mellett.

Magyar Levente államtitkár elmondta: a magyar álláspont határozott és következetes, Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Elismerik az ukrán nép csodálatraméltó kiállását. Magyarország a béke mellett áll, de nem támogatják a fegyverszállítást és így az eszkalációt. Magyarország nem tartja a háborút sajátját, de tragédiának igen, hiszen kárpátaljai magyarok is meghalnak a háborúnak. Hangsúlyozta: ennek a háborúnak minél hamarabb véget kell vetni egy előfeltételek nélküli béketárgyalással, amelyet meg kell előznie egy tűzszünetnek. Magyarország fegyvert nem szállít, de minden más rendelkezésre álló eszközével segíti Ukrajnát.