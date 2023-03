Már órákkal a tömegbaleset előtt tudni lehetett, hogy óriási a baj az M1-esen

Mint azt lapunk is megírta, szombaton 14 óra 25 perc körül az M1-es autópályán, a fővárosból kifelé vezető oldalon harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion ütközött. A rendelkezésre álló adatok szerint azonban már 12 óra körül is volt egy baleset a térségben, így tudni lehetett, hogy a porátfúvás miatt járhatatlan az autópálya – az illetékes hatóságok mégsem tettek semmit.

Mint ismert, harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion volt érintett az M1-es autópályán Herceghalom térségében bekövetkezett szombati tömegbalesetben. Sokáig úgy tűnt, hogy nincs halálos áldozata a szerencsétlenségnek, ám később a rendőrök találtak egy holttestet a roncsok alatt.

Azt is tudni lehet, hogy a szerencsétlenség szombaton 14 óra 25 perc körül következett be, azonban a rendőrség oldalán olvasható, hogy már órákkal korábban is történt Herceghalom térségben baleset: egy kamion és egy autó ütközött össze. Erről a rendőrség 13:05 perckor tájékoztatta a nyilvánosságot.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2023. március 11-én 12 óra körül az M1-es autópálya 29-es kilométerszelvényénél, a főváros kivezető szakaszán, Herceghalom térségében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze

– írták.

A 24.hu információi szerint ennek a balesetnek az idején is viharos szél fújt, és nagyon erős porátfúvás volt, egy arra autózó szemtanú rossz látási viszonyokról számolt be. A lap úgy tudja, hogy a baleset helyszínére mentőautó, mentőhelikopter és tűzoltó is érkezett. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is megerősítette, hogy a két esemény egymás közelében történt.

Büntetőeljárás indult

A rendőrség vasárnap reggeli frissítésében azt írta, hogy egy 44 éves férfi életét vesztette, rajta kívül 39-en sérültek meg, a rendelkezésre álló adatok szerint ketten életveszélyesen, tizenketten súlyosan, huszonöten könnyebben.

A rendőrség büntetőeljárás keretében szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit, az autópálya-fenntartó a vizsgálat lezárultáig nem kíván az ügyben megnyilvánulni – mondta az Indexnek Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója.

Közölte, a műszaki mentést, helyszínelést, takarítást követően az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalát 0 óra 40 perckor, míg a Győr felé tartót 5 óra 20 perc körül adták át a forgalomnak.

A két oldalt elválasztó szalagkorlát mintegy 160 méter hosszan sérült, ennek javítása délre befejeződött. A Győr felé tartó oldalon 200-250 négyzetméteren égett meg az aszfaltburkolat a kigyulladt autók tüze miatt. Az érintett szakaszon jelenleg is 80 kilométer/órás a megengedett maximális sebesség. Mindkét irányban zökkenőmentes a közlekedés

– tette hozzá.

Bódi Csabáék is belefutottak a porfelhőbe

Érdekesség, hogy Bódi Csaba zenész is arról számolt be, hogy belefutottak a porfelhőbe. „Az M1-es autópályán történt tömegkarambol résztvevőinek és hozzátartozóinak kitartást kívánunk ebben a nehéz helyzetben, és mielőbbi gyógyulást. Az anyagi kár tetemes, de azt lehet pótolni, nem úgy, mint az egészséget” – írta.

Úgy véli, az autópálya-felügyelet hatalmasat hibázott, és reméli, felelősségre vonják azt, aki felelős.

Pár évvel ezelőtt, amikor hatalmas köd volt az M3-as autópályán, akkor a rendőrök letereltek minket, mert annyira járhatatlan volt a látási viszonyok miatt az autópálya, akkor nem hibázott az illetékes

– tette hozzá.

Több sérültet hazaengedtek már a kórházból

Többeket hazaengedtek ambuláns ellátásuk után az M1-es autópályán szombaton történt tömegbaleset sérültjei közül. Villányi Balázs, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója az MTI-nek vasárnap telefonon azt mondta, hogy intézményükbe kilenc sérültet szállítottak, közülük egyet mentőhelikopterrel. A kilenc sérült közül négyet vettek fel a kórházba, két felnőttet és két gyermeket. Négyük közül háromnak súlyos, de nem életveszélyes a sérülése. A további öt sérült ambuláns ellátásban részesült.

A székesfehérvári Szent György Kórházba szintén kilenc sérültet vittek a mentők. Az intézmény sajtószóvivője, Leffelholcz Marietta közlése szerint egy embert bordatörés és légmell, egy másikat végtagtörés, egy harmadikat pedig szegycsonttörés miatt láttak el a kórházban. A többi sérült kisebb zúzódásokat szenvedett.

A budapesti Fiumei úti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központba három sérültet – két nőt és egy gyermeket – szállítottak a mentők, állapotuk stabil, nem életveszélyes. Az egyik nő könnyű medencesérüléssel szorul kórházi megfigyelésre. A másik nő könnyű sérülésekkel, zúzódásokkal került be, egy kétéves gyermeket műtéti kezelést nem igénylő combcsonttöréssel és zúzódásokkal vettek fel. Előreláthatólag napokon belül mindhárman elhagyhatják az intézetet – írták.

(Borítókép: Kiégett és sérült gépjárművek az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, ezért mindkét irányban lezárták az autópályát 2023. március 11-én. A balesetben érintett öt kamion és 37 személygépkocsi közül 19 jármű kiégett, és összesen 26 ember sérült meg. Közülük hatan életveszélyesen, heten pedig súlyosan sérültek. Fotó: Lakatos Péter / MTI)