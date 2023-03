Februárban több támadás is történt a fővárosban, amit egyes értesülések szerint szélsőbaloldali, antifasiszta aktivisták hajtották végre, akik kíméletlenül elbántak a kipécézett járókelőkkel. A bíróság most meghosszabbította a budapesti támadások elkövetőinek letartóztatását.

Meghosszabbította a bíróság a budapesti viperás támadások két gyanúsítottjának előzetes letartóztatását. Erről március 13-án döntött a bíróság – közölte a Fővárosi Törvényszék a Magyar Hanggal.

A lap beszámolója szerint a hatóságok a két külföldi állampolgár esetében a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye miatt döntöttek a fogvatartásuk fenntartásáról, amit június 14-ig rendelt el a bíróság. A végzés azonban nem végleges. Hozzátették, mindkét érintett gyanúsított esetében az ügyészség kérte az előzetes letartóztatás meghosszabbítását.

Mint megírtuk, februárban több támadás is történt Budapesten, amit egyes értesülések szerint szélsőbaloldali, antifasiszta aktivisták hajtottak végre, akik kíméletlenül elbántak a kipécézett járókelőkkel. A rendőrség négy embert fogott el: egy olasz és egy német nőt, egy német férfit és egy magyar nőt, de a nyomozók szerint akár 15 elkövetője is lehet a támadásoknak. A gyanúsítottaknál viperákat, kalapácsot, műanyag borítással, ólommal bélelt gumikesztyűt és gázspray-t is találtak.

Az áldozatokat mindössze a ruházatuk kötötte össze őket, ugyanis olyan ruhadarabokat viseltek – amilyeneket egyébként bárki hordhat, terepszínű vagy fekete kabát, bakancs, bomberdzsekihez hasonlító darab –, amelyeket azt sugalhatták, hogy a kitörés napjára érkeztek Budapestre, és szélsőséges, „jobboldali beállítottságúnak tűnhettek”.