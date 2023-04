Győrfi Pál elárulta, honnan van a pluszerőforrás az új ügyeleti rendszerhez

Az Országgyűlés 2022 decemberében fogadta el azt a törvénycsomagot, amely az alapellátás átalakítását is lehetővé tette. Sok egyéb változás mellett az ügyelet megszervezése immár az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) feladata, az ország fokozatosan áll át az új ellátási formára.

A sort Hajdú-Bihar vármegye kezdte, majd márciusban Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élesedett a rendszer. Április 1-től negyedikként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye csatlakozott. Május 1-jével Komárom-Esztergom és Békés vármegye is átáll az új ügyeleti rendszerre.

A Szabad Európa korábban készített egy riportot, amelyből kiderült, hogy nincs meg a működtetéshez megfelelő háziorvosi létszám, és hiány van a mentődolgozókból is. Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs vezetője a lapnak cáfolta ezt az állítást, és azt mondta, az orvosi kamara akciójának ellenére jól startolt az új felállás.

Győrfi Pál szerint az új ügyeleti rendszer előnye, hogy átláthatóan működik, és a műkődés valamennyi elemét folyamatosan figyelik és elemzik, február elseje óta ez több mint 10 ezer beteg adatait jelenti. Az eddigi tapasztalatok jók, az ügyeleti telefonszámot aktívan használják, és nem történtek fennakadások. Mint mondta, az egységes ügyeleti rendszer azért is ideális, mert nem számítanak a járási vagy vármegye határok, és ha szükséges, az ügyeleti autót házhoz küldik a beteghez, hogy ne neki kelljen nekivágni az éjszakának.

Győrfi Pál kifejtette, sok ellenérv fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogja bírni a mentőszolgálat ezt a terhelést, hiszen országosan rengeteg munkájuk van, így nem lehet „pazarlóan” bánni az erőforrásokkal.

Az új ügyeleti ellátás nem a mentőellátás rovására fog menni. Nem ugyanazokkal az autókkal, emberekkel fogjuk az ügyeletet is csinálni, mint a mentőellátást, hanem erre fölépítünk egy külön rendszert. És számítunk azokra is, akik eddig is az ügyeletben dolgoztak. Az OMSZ dolgozói is vállalhatnak ebben szerepet önkéntesen, és természetesen pluszjövedelemért