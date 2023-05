Navracsics Tibor: Mérsékelten vagyok optimista

„Kölcsönös megértésre törekvő beszélgetés történt az uniós költségvetési ellenőrző bizottsággal, ahol mi elmondtuk az európai uniós források felhasználásának rendjét és alapvető szempontjait. Az európai parlamenti bizottság tagjai kérdezhettek, akár specifikus kérdéseket is feltehettek, ezért húzódott el a program. Érezhető volt, hogy egyrészt sajnálatosan nem olvasták azokat a háttéranyagokat, amelyeket az alapos információk érdekében előzetesen elküldtünk a számukra. Számos fontos képviselőnél elmondhatjuk, hogy a politikai előítéletek befolyásolták a véleményalkotást, emiatt a kérdéseknél tényszerű tévedések is előfordultak” – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az uniós költségvetési ellenőrző bizottsággal történő egyeztetéseket követően.

Navracsics Tibor szerint a tárgyaláson igyekeztek cáfolni, hogy a kormány politikailag elfogult lenne az Európai Uniós források elosztásával kapcsolatban.

„A kérdések alapján Budapest sértve érzi magát, Karácsony Gergely úgy gondolja, hogy a kormány méltánytalanul bánik vele, ezért kénytelenek voltunk elmondani, hogy nem Budapest-specifikus ügyről van szó. A főváros sérelme gyakorlatilag az, hogy a gazdagabb önkormányzatoknak, ilyen Debrecen, Győr vagy Székesfehérvár, ki kell venniük a részüket a szegényebb önkormányzatok felzárkóztatásából – tette hozzá a területfejlesztési miniszter, aki szerint a gazdasági teljesítmény alapján határozzák meg a hozzájárulás mértékét. A miniszter szerint a támogatással azokat a régiókat segítik, amelyeknek fejlettsége az Európai Unió átlagának felét sem éri el.

Elmondtuk, hogy kötelezettséget vállaltunk az európai uniós tárgyalások során, hogy az egyajánlatos közbeszerzések arányát az európai uniós átlagra, azaz 15 százalékra visszük le. Ez az európai uniós pénzekből megvalósuló beruházásoknál már megvalósult, sőt Magyarország már alatta van az európai uniós átlagnak, miközben a nemzeti költségvetésből, tehát a nemzeti fejlesztési pénzekből megvalósuló közbeszerzési eljárásoknál is nagyon közel vagyunk már ehhez, dinamikusan csökken az egyajánlatos közbeszerzések aránya, és ott is rövidesen el fogjuk érni ezt a célt

– közölte Navracsics Tibor, aki elmondta, hogy a bizottság szerint egyes külföldi cégek diszkriminatívnak tartják a magyar jogszabályokat. A miniszter szerint konkrét megállapítások nem voltak, a kormány részéről tudomásul vették a megjegyzést.

Talán sikerült adatokkal és tényekkel meggyőzni a bizottság tagjait, abban bízom, hogy hosszú távon sikerült támogatókat szereznünk ahhoz, hogy az uniós forrásokhoz hozzáférjünk

– mondta a tárgyalásokat követően a területfejlesztési miniszter.

Az Erasmus-ügy

Navracsics Tibor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az Erasmus-ösztöndíjprogram nem került szóba a budapesti tárgyalásokon, de kedden Brüsszelben tárgyalt az ügyről, és ő személyesen vállalt kötelezettséget arra, hogy a magyar álláspontot a jövő héten elküldik az Európai Bizottságnak, valamint Johannes Hahn uniós biztosnak.

A területfejlesztési miniszter közölte, hogy az oktatás területét az unióban új biztos veszi át. Az ügyben vele fogja felvenni a kapcsolatot a magyar kormány. Navracsics szerint a váltás per pillanat nem könnyíti meg a helyzetet.

„Fogadják el a mi meglátásainkat”

Mérsékelten vagyok optimista a látogatást illetően. Nem hiszem, hogy túl jó véleményük lesz majd összességében. Mindenki olyan véleményt alkot, amilyet akar. Én azt szeretném, hogy az adatok és a tárgyszerűen igazolható vagy tárgyszerűen cáfolható kérdésekben jussunk dűlőre, és fogadják el a mi adatainkat is és a mi meglátásainkat is

– mondta Navracsics Tibor, aki szerint a kormány mindenképp meg akar állapodni az Európai Unióval, és rengeteg mindent megtett az Integritási Hatóságtól kezdve az igazságügyi reformon keresztül. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi tagjainak kiválasztásával kapcsolatban megfogalmazódott európai bizottsági véleményről Navracsics Tibor azt mondta: a tavaly decemberi tanácsi határozat a közérdekű alapítványokkal kapcsolatban annyiban állapított meg aggályt, hogy abban magas szintű politikai döntéshozók is részt vesznek, és innen jutottak el odáig, hogy most a tagok kiválasztását is a tárgyalás részévé tették. A miniszter szerint a megoldásnak két végpontja ebben az ügyben: a mostani rendszer, azaz amikor a kuratórium hív be új tagot, a másik véglet pedig az, amikor nyílt pályázatot írnak ki a tagságra. A kettő között lehet valahol a végeredmény, erről tárgyalunk – jelezte.

Abban egyetértés van, hogy az országgyűlési képviselők például összeférhetetlenek lennének, de abban még nem egyértelműek az álláspontok, hogy egy európai parlamenti képviselő vagy egy polgármester is összeférhetetlen-e – tette hozzá.

(Borítókép: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter nyilatkozik a sajtónak hivatalában az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának delegációjával folytatott tárgyalását követően 2023. május 17-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)