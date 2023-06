Orbán Viktor: Kinyílik a bicska az ember zsebében, elment az eszük!

Cikkünk frissül!

„Brüsszel azt javasolja, hogy tegyük tönkre a családokat azzal, hogy véget vetünk a rezsicsökkentésnek. Olyat kérnek, ami ellen 13 éve folyamatosan harcolok” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjújában.

Hozzátette: ez nem pártpolitikai kérdés, ugyanis egy baloldali kisnyugdíjas sem fizet szívesen többet a rezsiért.

Magyarországnak ki kell állnia maga mellett, meg kell köszönni, hogy gondoltak ránk

– fogalmazott a miniszterelnök. A 2024-es költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a magyar gazdaság érdeke, hogy fegyelmezetten gazdálkodjunk.

Háborús idők vannak, védekeznünk kell. Meg kell védeni a munkahelyeket, a nyugdíjak értékét

– jelentette ki, szerinte a családokat is meg kell védeni. „Ha nem lenne háború, akkor ez egy boldogabb költségvetés lenne” – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint minden cél megvalósítható, ha jól vezetik az országot és jó a pénzügyminiszter. „Utóbbiban szerencsénk van” – vélekedett Orbán Viktor, aki kiemelte: biztonságban érzi az országot amikor Varga Mihály pénzügyminiszter hoz döntéseket. A költségvetésről pedig azt is elmondta, hogy azért védelmi jellegű, mert arra számítanak, hogy a háború elhúzódik.

Az inflációval kapcsolatban elmondta, remélhetőleg már 22 százalék alatt van, várja a friss adatokat. „A háború energiája vitte fel az inflációt, de nem fog lejönni magától, azt le kell törni. Az infláció elleni harc nagy vállalása a kormánynak” – mondta. Orbán Viktor hozzátette, hogy a cél az egyszámjegyű infláció. Szerinte a háború elsődleges hatása az energiaárak megnövekedése, és ha nem törjük le az inflációt, akkor a gazdaság sem fog növekedni.

Ha a Paksot be tudtuk volna fejezni, akkor hátra dőlhetnénk

– fogalmazott. Kiemelte:

„Ha a fene fenét eszik is, akkor is egyszámjegyűre kell levinni az inflációt”

Elmondása szerint jövőre 6 százalékos inflációval számolnak. Ha megkezdődnének a béketárgyalások, akkor könnyebb lenne kezelni az inflációt – vélekedett.

A szankciós csomagokkal kapcsolatban elmondta, a háborúnak vannak nyertesei és vesztesei, de a legnagyobbat azok szenvedik, akiknek meghalnak a hozzátartozói.

Keleten a helyzet változatlan, a háború durva fázisába lépett

– jelentette ki.

A miniszterelnök az interjúban reagált arra is, hogy a közelmúltban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere azt mondta egyik interjújában, hogy háborúban állunk Oroszországgal. Szerinte

elment az eszük a baloldali politikusoknak amikor azt mondják itthonról a karosszékből, hogy háborúban állunk Oroszországgal. Kinyílik a bicska az ember zsebében.

„Az ember tényleg nem talál szavakat. A Vatikán után Törökországban is a békepárti politika győzött” – mondta a miniszterelnök. Szerinte a háborúról való beszéd is a háború része, és a Nyugat, valamint Budapest főpolgármestere is a háborút kívánják befolyásolni beszédében.

„Magyarország nincs benne a háborúban, kívülről nézzük ezt. Közvetlen veszélyt jelent, de nem vagyunk benne” – fogalmazott. Szerinte „mindenki lelkes nyugaton az ukrán ellentámadást illetően”, azonban „ha támadok, akkor háromszor akkora a veszteségem, mint annak, aki védekezik”, mondta.

„Ilyen körülmények között vérfürdő ellentámadást kezdeni. Még ezelőtt kell tűzszünetet kezdeményeznünk. Politikában a legnagyobb kihívások egyike a saját korábbi hibád beismerése. Olyan mértékig lovalták bele magukat abba, hogy a háborút nyugati támogatással, harcokkal meg lehet nyerni, hogy erről az ösvényről nagyon nehéz lesz letérniük“ – fogalmazott a kormányfő.

„Azok az országok, akik belelovalták magukat a háborúba, az ottani vezetőket leváltják. Kivétel lehet Lengyelország” – vélekedett, hozzátéve, hogy az európai emberek nagy többsége nem áll a háború pártján. Szerinte megoszlik az EU-s közvélemény, mit kell tenni ebben a helyzetben, de egyre inkább nő a békepártiak száma.

Orbán Viktor ezek után visszaemlékezett, hogy „a migrációs válság idején is mi voltunk az egyetlenek, akik azt mondták, h meg kell védeni a határokat, mert egy ország olyan határ nélkül, mint a tojás héj nélkül”. Szerinte néhány évvel később finoman, de „elismerték, hogy Magyarországnak igaza van”. A kormányfő úgy véli, „nincs messze az a pillanat, amikor elismerik, hogy a magyaroknak igaza volt, és a békére kell törekedni”.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök 2022. április 1-jén Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)