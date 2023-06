Eldőlhet a tanárok sorsa, már vitáznak a parlamentben

Cikkünk folyamatosan frissül.

A kormány részéről Maruzsa Zoltán előterjesztőként azzal nyitotta a vitát, a legfontosabb elvárás, hogy a változások a gyerekek, tanulók érdekeit szolgálják. Olyan szakembereknek kell velük foglalkozniuk, akik felkészültek, elkötelezettek, akarnak és tudnak fejlődni.

A kormány által előkészített életpályamodell célja, hogy a szakmai, anyagi megbecsülés is javuljon.

Az államtitkár szerint rengeteg téves információ kering a nyilvánosságban, kifejtette: gyakran elhangzó kritika, hogy csökkent a pedagógusok száma, ezzel szemben a KSH adataiban azt látják, hogy 2010-hez képest a tanulók száma 13 százalékkal, a pedagógusoké mindössze 3 százalékkal csökkent. Nem azt állítja, hogy hátradőlhetnek, mert idősödik a pedagógustársadalom, ezért fokozott erőfeszítéseket kell tenni a fiatalok bevonzására, de még mindig kevesebb diák jut egy pedagógusra, mint Európa számos más országában.

A pedagógusképzésre jelentkezők számáról elmondta, visszahozták az osztatlan tanárképzést, ami 2013-tól a jelentkezési számokat statisztikailag megemelte. A későbbi visszaesés után újra növekedésnek indult a jelentkezők száma a kapuk tágra nyitásának köszönhetően, ezért Maruzsa Zoltán úgy véli, lesz utánpótlás.

A tankerületi rendszer létrehozásával mára stabil rendszerben működnek a tankerületek, ez pénzügyi szempontból fegyelmezetten, takarékoskodóan működik, de „megszűnt az a világ, hogy gazdag településnek jó, szegény településnek szegény iskolája lehet”. Maruzsa Zoltán cáfolta azt is, hogy a kormány csökkentené a gyógypedagógusok, iskolapszichológusok számát.

Az elmúlt egy évben három pedagóguskonzultációt bonyolítottak le, az előkészített tervezetet a Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta, azóta összesen húsz alkalommal egyeztettek érdekképviseletekkel, szakszervezetekkel. Ezeken részt vett valamennyi pedagógus szakszervezet. Az 58 témakört felölelő tervezet szabályozási tartalma 34 területen változott jelentős mértékben.

Maruzsa Zoltán aláhúzta,

a csomag legfontosabb eleme az új teljesítményalapú bérrendszer bevezetése.

Olyan bérstruktúrát alakítottak ki, ami a fiataloknak is vonzóbbá teheti a pályát, ráadásul a bérstruktúra rugalmasságára az Európai Bizottság irányába tett vállalások miatt is szükség van.

Az államtitkár további kiemelkedő elemnek tartja, hogy a kedvezményezett és felzárkózó települések valamelyikén dolgozó pedagógusok, valamint a más településeken halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozók többletjuttatásra lesznek jogosultak.

Az éves teljesítményértékelés is fontos lesz, amelyről szintén kikérték a pedagógusok véleményét. Ezt számos ponton egyszerűbbé, objektívabbá tették. Ettől azt várják, hogy a korrekt teljesítményértékelés jutalmazza az arra leginkább érdemeseket. Maruzsa Zoltán azt is leszögezte, hogy a tanárok magánélete továbbra is sérthetetlen és nem ellenőrizhető.

Megoldások keresése vagy kaméleon-politika?

Dunai Mónika, a Fidesz vezérszónoka elmondta: az az alapkérdés, hogy a parlamenti frakciókban sikerül-e egyetértési pontokat találni a köznevelés ügyében, és végre el tudnak-e indulni egy közös úton, tudnak-e valódi párbeszédet folytatni a gyermekek és a pedagógusok érdekében.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: eljött a nap, amikor minden politikai frakciónak színt kell vallania arról, hogy mit tart fontosnak, a megoldások keresését, vagy a „kaméleon-politikát”. Dunai Mónika szerint az ellenzéki politikusok Brüsszelben mindent megtesznek azért, hogy ne érkezzenek meg az uniós források, amelyekből emelni lehetne a pedagógusok bérét. Kiemelte azonban, hogy a Fidesz frakciója számára a gyermekek érdeke az első, „akkor jó az iskola, ha mindenki a magáénak érzi”, „a jó iskolákban, jó tanárok tanítanak”.

Azt is mondta, hogy a törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljon a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsültsége. A Fidesz frakciója elkötelezett a pedagógusok jelentős béremelése mellett, az a cél, hogy 2025 januárjára a pedagógusok bére elérje a diplomás bérek 80 százalékát, vagyis 800 ezer forintot.

Dunai Mónika azt mondta: ha megjönnek az országnak járó uniós források, akkor a rendszerváltás óta legnagyobb béremelés jöhet a pedagógusok számára. Ha elfogadásra kerül a törvényjavaslat, akkor létrejön a többség által támogatott teljesítményalapú bérezés.

A kormánypárti politikus elmondta: több hónapos átfogó egyeztetés volt, mindenki megfogalmazhatta a javaslatát, sosem volt még ilyen széles körű egyeztetés.

Dunai Mónika szerint az is látható volt, hogy a baloldal és egyes szakszervezetek álhírei, erőszakba forduló megmozdulásai kísérték a törvényjavaslatról való vitát, „nem a gyerekekről, nem a pedagógusokról szóltak” ezek a megmozdulások. A parlamenti pártoknak is lehetősége volt az egyeztetésekre, de ők érdemi javaslatok helyett „agresszív követeléseket” fogalmaztak meg.

Álszent, amit a baloldal politikusai művelnek

– jelentette ki Dunai Mónika. Szerinte „hol szánalmasan érdektelen vagy agresszív akciókat” szerveztek, de ez a kaméleon-politika nem szolgálja a gyermeket és a pedagógusok érdekeit.

Állítása szerint sok pedagógus jelezte a Fidesznek, hogy az utcai trágárkodással és rombolással nem értenek egyet, elhatárolódnak, mert nem segíti az ügyüket. „Csak nemekből nem lehet jövőt építeni” – tette hozzá Dunai Mónika.

Elismerte, sok a teendő az oktatás területén, de a Fidesz frakciója folyamatosan meghallgatta a pedagógusok véleményét. Dunai Mónika például elmondta, hogy a javaslat elfogadásával a fiatal pályakezdők bére jelentősen emelkedhet, tesznek egy lépést azért, hogy többen választhassák a pedagógus-hivatást.

A politikus azt is mondta, hogy a parlamenti vitában is mindenkinek lehetősége van tovább javítani módosítókkal a törvénytervezetet. A Fidesz élni kíván ezzel a lehetőséggel, mert a pedagógusok erre kérték őket. A Fidesz javaslata az, hogy 24 órában fixálják a pedagógusok heti tanítási idejét.

A Fidesz frakciója támogatja a törvényjavaslatot, Dunai Mónika hozzátette: reménykednek egy valóban konstruktív vitában, és abban is, hogy az ellenzéki politikusok végre elolvasták a törvénytervezetet.

(Borítókép: Képviselők az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2023. június 16-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)