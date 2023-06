Politológus: a Soros-birodalom örököse fokozhatja a politikai nyomást

Fokozhatja a politikai nyomást a „Soros-birodalom” örököse, Alexander Soros, aki Magyarország iránt különösen érdeklődik, és vannak kapcsolatai az itteni ellenzékkel is – mondta a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Lánczi Tamás politológus.

Lánczi Tamás szerint Soros György fia bizonyára támogatni fogja az abortuszt, a drogliberalizációt és az azonos neműek házasságát, ezzel együtt össztűz alatt tartja majd a család intézményét is. Biztosnak tűnik, hogy Ukrajna támogatását szintén erősíteni akarja, hiszen ahol háború van, ott pénz is van, és a „Soros-hálózat” mindig fölbukkan, ha üzletet gyanít – jelentette ki.

Véleménye szerint „az ő világukban” a politika és a pénz nem vált szét soha, a kettő rendszerint egymást támogatja. Előfordul, hogy Soros György kizárólag a saját érdekeit követi, máskor viszont az amerikai érdekek vagy legalábbis a „deep state” érdekei alapján használja föl a kapcsolatrendszerét és sajtóértesülések szerint legalább 24 milliárd dolláros vagyonát – tette hozzá.

Mint mondta, a zsidó szervezetek tiltakozása is jelzi, hogy Sorosék kritizálása nem értelmezhető antiszemitizmusként. Hálózatuk maga is ellensége a zsidó államnak, ugyanúgy igyekeznek rendszeresen és rossz színben föltüntetni, ahogy Magyarországot.

Közölte: Soros György spekulációs tevékenysége – a származásától függetlenül – káros nagyon sok országnak, de akár az amerikai embereknek is. Miközben ő maga jótékonykodó filantrópnak állítja be magát, soha nem segítette egy állam felemelkedését. Jelentős összegekkel támogatta ugyanakkor az amerikai Demokrata Pártot, ezért érthető, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete is kiáll mellette.

Amennyiben a republikánusok kerülnének hatalomra, bizonyára olyan diplomatát küldenének Budapestre, aki David Pressmantől eltérő hangnemben nyilatkozna Magyarországról – mondta Lánczi Tamás az MTI szerint.