Nem akármilyen kuktája van Németh Szilárdnak

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, rezsibiztos, a magyar ételkultúra védelmezője a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az üstbe már a borjú és a füstölt nyúlja is beleugrott. A politikus Zuglóban főz a barátaival, köztük Gáspár Győzővel.

Németh Szilárd már több képet is megosztott a Facebook-oldalán, amelyek szerint éppen Zuglóban főz.

Közösen főzünk zuglói barátainkkal, Borbély Ádámmal és Rozgonyi Zoltánnal. Már beugrott az üstbe a borjú és a füstölt nyúlja, folyt. köv...

– olvasható az első bejegyzésében.

Borbély Ádám egyébként a zuglói Fidesz-frakció vezetője, míg Németh Szilárd másik barátja Zugló korábbi alpolgármestere, Rozgonyi Zoltán.

De nem sokkal később egy újabb poszt jelent meg a Facebook-oldalán, amelyen már Gáspár Győző is láható. A Győzikeként ismert énekes egyébként hivatalosan csak az idei év elején lett a Fidesz tagja, de már a 2022-es választás előtt arról beszélt, hogy belépett a pártba.

A rezsibiztos egyébként legutóbb a Karcagi Birkafőző Fesztivál egyik vendége volt, ahol szintén bemutatót tartott a konyhaművészetéből.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke többször is elkápráztatta már a követőit a ínyencségeivel a Facebook-oldalán, azonban nemrég új szintre lépett, amikor is regisztrált a TikTokra.

Korábban Felcsúton egy gasztronómiai versenyen is díszvendég volt Németh Szilárd, ahol elmondta, hogy „az étkezés nemcsak testi, hanem lelki feltöltődés is egyben”. Sőt még az is kiderült, „a magyarok magyar Magyarországot akarnak, amihez a gasztronómia is hozzátartozik”.

Emlékezetes, hogy a politikus már a 2018-as választási kampány előtt is beszélt arról egy sajtótájékoztatón, hogy a magyar gasztronómia veszélybe került, és meg kell őrizni a magyar ételkultúrát a Budapesten egyre inkább elszaporodó gírosz/kebab gyorséttermekkel és McDonald’sokkal szemben.