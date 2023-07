A nyár első forró hétvégéjén már több tragédia is történt. Mint beszámoltunk róla, múlt pénteken a Tiszában Benknél fürdőző kislányokat sodort el a víz, a 9 éves gyereket sikerült kimenteni, de 11 éves nővérét magával ragadta az áramlat. Az említett partszakaszon illegális a fürdőzés, többek között azért, mert kiszámíthatatlanul mélyül a víz, és erős a sodrása.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársa hangsúlyozta, hogy biztonsági okokból csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdeni. A szabad víz nem uszoda, a magyarországi tavaink, folyóink többségének nem látni le az aljáig, még a sekélyebb területeken is könnyen elbotolhatunk valamiben, ha jön egy hullám, egy erősebb áramlat. Sokan pánikba esnek, és könnyen megvan a baj, különösen igaz ez a gyerekekre. Szemtanúk szerint a benki Tiszába a kislányok csak bokáig mentek be, az esetet még vizsgálják.

A bójasor a fürdőzés biztonságos határa

Illés Zoltán kiemelte: biztonság szempontjából csak a strandolásra kijelölt helyeken lehet fürdeni, ugyanis ott van vízimentő-szolgálat, és a fürdőzők által használható területet bójasorral választják le.

Sok emberben él az a tévhit, hogy csak a vízmélység jelölésére szolgálnak, valójában a biztonságos fürdőzés határát jelölik

– részletezte. A vízi járművek, csónak, SUP, vízibicikli ezeken túl is közlekedhetnek. Ez utóbbiakat csak mentőmellénnyel lehetne használni. A gyermekek számára 7 balatoni helyszínen állnak ingyen rendelkezésre olyan mentőmellényes állványok, amelyekről elvehetők és ingyen használhatók különböző méretű gyermekmentőmellények.

Mint a vízimentő fogalmazott, a szülőknél egyre népszerűbb ez a programjuk. Ugyanakkor arra is kitért, hogy a gyermek csak közvetlenül felnőtt felügyelete mellett lehet biztonságban, kisebbek csak a sekély vízben, akár karúszóval. Tapasztalatai szerint még a tinédzserek is óvatlanok tudnak lenni a vízben. Még a jó úszó 14-16 éveseket kortársaikkal beengedve is figyelemmel kell követni a partról. Ami a biztonságos vízmélységet illeti, a szakember a váratlan helyzetek miatt azt javasolja, hogy a bójasoron belül is a mellkasig érő víznél ne menjünk beljebb.

Aki nem tud úszni, annak a kijelölt strandokon inkább a derékig érő vízmélység jelentheti a biztonságos határt, és társasággal menjen fürdőzni

‒ fogalmazott Illés Zoltán. Hozzátette: alapvetően nem szabadna egyedül tartózkodni a vízben, ugyanis társunk hamarabb észreveszi, ha valami baj történik, mint egy ismeretlen vagy a parton bárki. A vízimentő a partról sokszor csak egy fejet lát, így ha minél közelebb fürdőzünk hozzá, annál gyorsabban észlelheti, ha valaki a szokásosnál több időt tölt a víz alatt.

Nehéz észrevenni a fuldoklót

„A vízbe fulladás a filmekben látottakkal ellentétben valójában egy csöndes folyamat. A bajbajutottnak nincs levegője, nem tud kiabálni, nincs ereje csapkodni” – hívta fel a figyelmet a szakember. A Lupa-tó vízimentője is azt támasztotta alá, hogy ha a rengeteg ember közül egy elmerül, azt azonnal csak a közvetlen környezete érzékeli.

Múlt vasárnap egy külföldi férfi fulladt meg a tóban, ahova barátait hátrahagyva ittasan ment be, nem megfelelő úszástudással. Illés Zoltán hozzáfűzte, hogy alkohol hatása alatt könnyelműbbek az emberek, ezért a partközeli megmártózásnál tovább haladni a vízben ilyen állapotban még jó úszóknak is kockázatos. A bányatavak pedig további veszélyeket rejtenek, elsősorban a hirtelen vízmélység miatt, az alsóbb vízréteg 5-8 fokkal is hidegebb lehet, amivel nem tud mit kezdeni a szervezetünk.

Szélsőséges esetekben a hőmérséklet-különbség légzésbénulást vagy szívmegállást okozhat, akár egészséges fiataloknál is. A vízimentő szavai szerint erről még napozás után sem, különösen vízibiciklin vagy csónakon nem szabad megfeledkezni, az ilyen kockázatokat a test locsolásával, fokozatos hűtésével lehet elkerülni.

Rosszul mérik fel képességeiket

A vasárnap a nyékládházi Gólem-tóba fulladt férfi szintén ittasan, jóllakottan ment fürdeni, miközben nem tudott úszni. A szakember állandó problémaként említette, hogy az emberek nem mérik fel jól képességeiket.

A szabad vizek nem olyanok, mint a medencés strandok, az időjárás hirtelen megváltozhat, jöhet egy hullám, áramlat, lehet benne hordalék, a bójasoron túl pedig vízi járművekkel lehet találkozni, a váratlan akadályok a gyakorlott úszót is megzavarhatják. Egy úszni nem tudónál további kockázat, ha gyengébbnek érzi magát, fáradt, vagy akár ha leégett a napon

– sorolta a VMSZ munkatársa. Arra is kitért, hogy sok esetben pedig rosszullét, görcs beálltakor merülnek el az emberek, egy mentőmellény pedig a felszínen tartaná az illetőt addig, amíg a segítség meg nem érkezik. Illés Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy a fuldoklóhoz nem szabad odaúszni. „Minden erejével próbál a felszínen maradni, a segítőt is ehhez használja, ezért a vízimentők is általában, ha tehetik, egy eszközt használnak a mentéshez” – mondta a szakember, hozzátéve: egy kezünkbe akadó tárggyal megpróbálhatjuk a bajbajutottat felszínen tartani, amíg az azonnal riasztott segítség megérkezik.

(Borítókép: Vízimentő ül csónakjában a Mosoni-Duna Aranypart strandján Győrben 2021. július 4-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)