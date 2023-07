Vitézy a novekedes.hu portálnak adott interjúban egyrészt beszélt arról, hogy 2021-ben elfogadtak egy átfogó tervet, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát, amelynek része lenne a Déli Körvasút projekt is. Ez utóbbi ellen azonban többen is tiltakoztak az utóbbi időben.

„Röviden összefoglalva: van egy helyi tiltakozókból álló csoport, amelyik mögé – véleményem szerint a saját közlekedéspolitikai és környezetvédelmi céljaikkal teljesen szembemenve, szégyenteljes módon – az újbudai és a fővárosi önkormányzat is beállt. Az nem megy, hogy egy városvezetés egyszer zöldpolitikát és klímavédelmet hirdet, ám amikor egy fenntartható célokat szolgáló vasúti fejlesztés kerül a megvalósítás közelébe, akkor mindent megtesznek, hogy megakadályozzák” – mondta erről Vitézy Dávid.

A szakértő az interjú későbbi részében tért ki a MÁV járműparkjára. Mint mondta, „az elmúlt 10 évben, jelentős részben uniós forrásokból, a magyar kormányzat jelentősen bővítette a MÁV elektromos meghajtású motorvonat flottáját. Több mint 120 Stadler motorvonat érkezett. Ezeket főképp a budapesti elővárosi közlekedésben használják, de a Balatonon és egyes távolabbi megyeszékhelyeken is találkozhatunk velük”.

Ez tehát jelentős előrelépésnek tekinthető, a helyzet azonban ennek ellenére drámai. Két területen is kritikus állapotok alakultak ki

– mondta Vitézy Dávid.

Mint mondta, egyrészt a vasúti fővonalakon használt járműpark, különösen az InterCity-vonatok küzdenek hiányosságokkal, a mozdonyok és a vasúti kocsik terén egyaránt. „Naponta fordul elő, hogy lerobban egy-egy InterCity járat, InterCity-kocsik helyett légkondicionáló nélküli elöregedett gyorsvonati kocsikat tesz a vonatokba a MÁV, ezzel hosszú csúszásokat, fennakadásokat okozva”.

„Magam is nemrég részese voltam egy ilyen esetnek. A meghibásodott vonatot, amelyen ültem, egy órán keresztül nem tudták elindítani műszaki hiba miatt, tájékoztatás nem volt, így végül minden ellenkező szándékom ellenére autóval kényszerültem utazni, mivel a vasút gyakorlatilag csődöt mondott” – mondta, hozzátéve:

A volt államtitkár utalt arra is, hogy a kormány a múlt év végén az InterCity-flotta átfogó megújításáról döntött, és ennek értelmében teljesen új flottát szereztek volna be.

„A jelenlegi közlekedési kormányzat ezeket a terveket egyelőre leállította, gondolom, az uniós források elapadása és az általános költségvetési helyzet nehézsége miatt” – mondta, hozzátéve azt is, ez azért is rossz hír, mert jelenleg rendkívül nagy kereslet van ezekre az eszközökre az egész kontinensen.

A rendkívüli kereslet miatt gyakran 4-5 évet kell várni az új vasúti járművekre, még akkor is, ha a szükséges források biztosítva vannak. Ha tehát most nem indítjuk el a beszerzéseket, akkor 2026–2027-re sem lesznek új járműveink. Jelenleg viszont számomra még az is kérdéses, hogy az idei nyári szezont hogyan fogja kibírna a MÁV távolsági járműflottája, nemhogy a következő három-négy vagy akár öt évet