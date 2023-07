Ennyi embert állítottak elő a rendőrök a hétvégén a Hungaroringen

Közleményt adott ki a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a hétvégi Formula–1-es versenyről. A rendőrök közül idén is közel 1200 egyenruhás vett részt a biztosításban a földön és levegőben is. Minden szolgálati ág képviseltette magát: lovas, kutyás, motoros, gyalogos, gépkocsizó járőr és civil bűnügyes is jelen volt, egészen hétfő reggelig.

Eközben a Készenléti Rendőrség helikoptere az égből pásztázta a pályára vezető utak forgalmát és a parkolók telítettségét. A munkájukat segítette még a Bács-Kiskun, Heves és Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség állománya is, kiegészülve holland, román, horvát, szerb, szlovák és osztrák rendőrökkel.

Helyszíni bírságot 72, közigazgatási bírságot két alkalommal szabtak ki, szabálysértési feljelentést 10 esetben kezdeményeztek az egyenruhások. Négy nap alatt 119 embert igazoltattak, tizenötöt előállítottak, biztonsági intézkedés két alkalommal történt.