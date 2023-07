Több felvételt is készítettek arról a tornádóról, amelyik kedd este tűnt fel Kaposvár közelében. Szerdán az ország legtöbb részén továbbra is záporok, zivatarok várhatóak. A szél újból megerősödik, így viharos széllökésekre kell számítani.

A félelmetes időjárási jelenség egy Kaposvártól északra elhaladó cellából nyúlt le – közölte az Időkép. A felvétel készítője szerint a tölcsér mindössze pár percig volt látható.

Idén ez már a nyolcadik tornádó, amit Magyarország területén észleltek.

Az időkép megjegyezte: egyelőre nem tudni, hogy az erős széllökés okozott-e bárhol károkat.

Egyre gyakrabban lehetnek tornádók Magyarországon

Horváth Ákos, az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának vezetője az Index korábbi cikkében elmondta, hogy az erősebb tornádók a forgó zivatarokhoz, szupercellákhoz kötődnek. Ahogy a heves zivatarok gyakorisága nálunk is növekszik, úgy a tornádók és a jégesők gyakorisága is növekedést fog mutatni – tette hozzá.

Mint megírtuk, kedden menekültek a strandról a nyaralók, miután leszakadt az ég a Balatonnál. A Dunántúl nagy részén és az északi vármegyékben a hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adtak ki. Az ország nyugati felében több helyen is jégesőről számoltak be.

Szerdán az ország legtöbb részén továbbra is záporok várhatóak, sőt a keleti országrészeken akár zivatarokra is lehet számítani. A szél is megerősödik, a zivatarok közelében viharos széllökések is előfordulhatnak.