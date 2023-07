A rendőrség tanácstalan az M1-esen történt tömegbalesettel kapcsolatban

Harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion volt érintett az M1-es autópályán, Mány térségében bekövetkezett tömegbalesetben. A járművek közül tizenkilenc személyautó, egy kisteherautó és egy kamion gyulladt ki. Sokáig úgy tűnt, hogy nincs halálos áldozata a szerencsétlenségnek, ám később a rendőrök találtak egy holttestet a roncsok alatt.

A tömegbaleset egyetlen áldozata, a 44 éves N. Ádám Budapest egyik legjobb masszázsszalonját üzemeltette, thai feleségével több éve élt boldog házasságban. Négy gyermek édesapja volt.

Belső vizsgálatot indított az MKIF Zrt., nyomoz a rendőrség

Az MKIF Zrt. belső vizsgálatot, a rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben. „A belső vizsgálatunk még folyamatban van. A jelenleg is zajló rendőrségi nyomozás befejezéséig mi sem tudjuk lezárni saját belső vizsgálatunkat” – nyilatkozta néhány hete az Indexnek Szimicsku László. Az autópályákat üzemeltető Magyar Koncessziós és Infrastruktúra-fejlesztő (MKIF) Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette, a belső vizsgálatba be kell építeniük a rendőrség megállapításait is.

A rendőrség közúti baleset okozása miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben. A nyomozáskor bekérték az összes videofelvételt és dokumentációt az MKIF Zrt.-től.

A RENDŐRÖK KÉPKOCKÁRÓL KÉPKOCKÁRA ELEMEZTÉK AZ ESEMÉNYEKET, ÍGY REKONSTRUÁLVA A TÖRTÉNTEKET.

A nyomozók munkáját sok szemtanú is segítette, akik elmondták, hogy mit észleltek aznap az autópályán, valamint a környező szántóföldeken.

A rendőrség továbbra is tanácstalan

Négy hónappal a tragédia után sem tudni, ki lehet a felelős az M1-esen történt halálos tömegbalesetért – derül ki az RTL riportjából. A csatorna megkereste a rendőrséget, akik azt közölték, hogy továbbra sem gyanúsítottak meg senkit a tragédia ügyében. Több érintett autós ugyan küldött nekik fotókat és videókat, de egyelőre nem derült ki, ki hibázhatott.