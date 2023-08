Michelin-díjas menő séf lett az egykori szegedi újságírónőből

„Nagyon bírnám, ha most, a 21. században olyan kaliberű kulináris kékharisnya lehetnék, mint, mondjuk, a 1750-es években Brillat Savarin vagy jóval korábban Nicolas Flamel volt” – hökkent meg már a beszélgetés elején Katkó Krisztina, a szegedi Alkimista Kulináris Műhely séfje. Szerinte a 18. században a „kékharisnyaság a nők agyhalálos elfoglaltságai mellett” nyitottságot, olvasottságot, kíváncsiságot és némi intellektuális különutasságot jelzett olyan időkben, amikor ez nem volt divatos. „És akkor még az alkímia is menő volt” – teszi hozzá az „aranycsináló” hölgy, aki 20 év újságírás után avanzsált séffé.

A kis 16 férőhelyes vacsoraétterem Szeged belvárosában, a Kelemen utca egy neoklasszicista házának csinos és rejtett udvarán nyílt meg néhány évvel ezelőtt. Az idevezető út azonban – ahogy az a mesékben is lenni szokott – girbegurba, kacifántos és vargabetűs volt.

– mondja a séf szépen vasalt világos ruhájában, miközben saját őrlésű almás-fahéjas teáját kavargatja egy öblös csészében. Katkó Krisztina a Délmagyarország című szegedi napilapnál volt gazdasági újságíró.

A korábbi munkám arról szólt, hogy a nyilvánosságot képviseltem: közvetítettem. Most is nagyjából ezt teszem, csak egy konyhában. Másféle anyagot, másként, de az Alkimista Kulináris Műhelyt a megosztás iránti vágy hozta létre, és az is hajtja előre