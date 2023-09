Rendőrség, hivatal, iskola – az állami fenntartó milliárdokkal tartozik a fővárosnak

Az állam fizetési hajlandósága mutat némi szezonalitást. Most, hogy kezdődik az iskola, elkezdte rendezni a feltorlódott közétkeztetési számláit. Nyáron viszont a távhődíj kiegyenlítése nem tűnt számára sürgetőnek. A főváros számos más területen is az állam kényszerű hitelezőjévé vált, legerősebb ütőkártyájának kijátszásában mégsem gondolkodik. Mindeközben Budapest aktuális folyószámla egyenlege rekordméretű tartozást tükröz.

Az állam igénybe veszi, de sok esetben nem fizeti ki a főváros által nyújtott közszolgáltatások után a számlát. Hátralékot halmozott fel egyebek mellett víz- és csatornadíjakból, a közétkeztetés területén vagy épp a távhőellátás ki nem fizetésével. A listán szerepel a rendőrség, kormányhivatal, valamint iskolák és különböző egészségügyi intézmények is. Nyár elején a kifizetetlen számlák összesen már 5,5 milliárd forintot tettek ki. Látható, hogy az állam fizetési hajlandóságában érvényesül egyfajta szezonális hatás: májusban 4,6, júliusban 5,5, augusztus végére pedig 1,4 milliárd körül alakult a kifizetetlen számlatartozás – mondta el lapunk kérdésére Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki a tanévkezdéskor látható csökkenést a közétkeztetés gyors rendezésével indokolta.

Nem határidőre fizetnek, hanem jelentős csúszással, de az látszik, hogy a teljes tartozás-állomány egy részét lefaragták a nyáron. Sajnos az várható, hogy ősztől újra visszatér az iskoláknál képződő tartozásállomány, azaz nem áll helyre a likviditásunk.

A távhő esetében is csökkent a tartozás, mivel aki nem átalánydíjat fizet, annak a nyári hónapokban nincs költsége, a késedelmes, de átutalt összegekkel pedig mérsékelhető a tartozás. A víz- és csatornaköltségekben viszont nincs szezonalitás, így érdemi változás sincs, ezeken a területeken nem érvényesül a csúsztatott fizetés hatása.

Annyiból nem kivételes a főváros helyzete, hogy hasonló alapokon épült fel a kórházak beszállítóinál is a rendkívüli összegű kintlevőség. Örvendetes hír azonban, hogy legalább az egyik szimbolikus ingatlan után fizetendő bérleti díjakat rendezte júliusban az államkincstár. Mint ismeretes, a 2014-ben államosított Operettszínház az energiaválság hatásaira hivatkozva nem fizetett hosszú időn keresztül, így közel 100 milliós tartozása keletkezett.

Kiss Ambrus szerint a szolgáltatások leállításának kilátásba helyezésével biztosan nem fognak nyomást gyakorolni az államra. Az étkeztetés esetében például nem lehet az ebédet megvonni a gyerekektől meg a tanároktól az efféle elszámolási viták miatt.

Nonszensz, hogy miközben brutális mértékű szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk, és – ezzel párhuzamosan – a költségeink is nőnek az árérzékeny területeken, aközben még mi hitelezzünk az államnak.

Meg nem érkező állami milliárdok

A számlatartozások mellett külön kalapban gyűjti a főváros azokat az állammal szembeni követeléseit, amik a fennálló konfliktusos politikai helyzetben vélhetően nem fognak beérkezni.

A csupán papíron létező összeg nem kicsi: 9,9 milliárd forint, amivel egyébként számolnak is a Fővárosi Önkormányzat 2023-as évi költségvetésének bevételi oldalán.

Ez a pénz azok után a normatíva alapján, a főváros, illetve cégei által ellátott közszolgáltatások után járna, amiért az állam – ha akar – kompenzációt fizet az energiakrízis káros hatásainak ellensúlyozására. Ide tartozik a közvilágítás, az idősotthonok fenntartása, közösségi közlekedés. A hangsúly itt a feltételes módon van, hiszen az állam a válság beköszönte után a szolgáltatásokat nem a központi normatíva egységes megemelésével akarta támogatni, hanem 2023-as költségvetést egy kormányrendelettel úgy módosították, hogy az önkormányzatok megemelkedett energiaköltségeit egy külön dotáció keretében ismerték el. Ebből a keretből azonban sem a főváros, sem egyetlen cége nem részesült, hiába vett részt a támogatás feltételéül szabott első és a második körös egyeztetésen is.

Az a 6 milliárd forint sem érkezett meg, amit a kormány a Lánchíd felújítására ígért. Hogy kinek van igaza az autósforgalom kitiltása miatti elszámolási vitában, arról a miniszterelnök azt mondta, majd a jogászok eldöntik. A főváros addig is levelet írt Lázár János építési és beruházási miniszternek, felidézve számára az első Budapesti Lakógyűlés vonatkozó eredményét, mely azt mutatta, hogy a válaszadók 93 százaléka szerint is az államnak fizetnie kéne. A kormány egyébként már 2021-ben bekérte a fővárostól a támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumokat, de azt azóta sem kötötték meg.

Budapest folyószámlájának egyenlege jelenleg 23,9 milliárdos negatívumot mutat.

Ezt úgy sikerült elérni, hogy a likviditási hiány csökkentése érdekében a főváros kihelyezte a problémát a BKK-hoz, amely a meglévő folyószámla hitelállománya mellett nyitott egy 24 milliárdos faktoring keretet, ezzel részben tehermentesítve a költségvetést a közösségi közlekedés finanszírozásának terhe alól. A lépés azonban legfeljebb csak szépségtapasznak tekinthető, egyfajta pénzügyi bűvészkedés, hiszen a fővárosnak és a BKK-nak is most együtt 55 milliárd forint tartozása van. Az említett faktoring keret egyébként szeptember 18-án lejár, vissza kell fizetni, első lépésként tehát ezt a lyukat foltozzák majd be. Erre mozgásteret az iparűzési adó szeptember 15-éig beérkező forrása ad, ebből a főváros (a kerületi forrásmegosztást követően) 127,8 milliárd forinttal gazdálkodhat, ha minden cég valóban be is fizeti az adóját.

Erre azonban Kiss Ambrus nem venne mérget.

(Borítókép: Komka Péter / MTI)