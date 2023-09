Újabb konténertantermeket kapott a gyömrői általános iskola

Szűcs Lajos, a térség kormánypárti képviselője jelentette be közösségi oldalán, hogy a gyömrői Fekete István Általános Iskola újabb konténereket kapott, hogy a diákok megfelelő körülmények között tudjanak tanulni. A szülői munkaközösség vezetője szerint így már négy osztály fér el a konténerekben, de az étkezés továbbra is kényelmetlen lesz a diákoknak.

Az alsós épületben van megoldva az étkeztetés, ahol maximum tíz perc jut egy gyermeknek, hogy megebédeljen. Gondoljunk bele, hogy egy elsős-másodikos gyerek hogyan tudja ezt teljesíteni – mondta Siegl Tünde, a szülői munkaközösség vezetője az RTL-nek.

Siegl szerint a konténerek nem jelentenek valós megoldást a problémákra, mert az iskola épülete, a tornaterem továbbra is beázik. A szülők évek óta harcolnak az iskola felújításáért, de belefáradtak a küzdelembe. A kormány forráshiányra hivatkozva nem tartja be korábbi ígéretét, amely szerint új általános iskolát kapna a település. A falakat jelenleg is önkéntes szülők festik.

Azzal hitegettek, hogy majd tavasszal, majd ősszel, majd megint tavasszal, és közben ugye az épület állaga folyamatosan romlik, az alsó, illetve a felső épület. Sokkal-sokkal több gyerek jár ide, mint a megengedett, tehát most már minden osztály ilyen harminc közeli gyerekfővel indult

– mondta Siegl Tünde.