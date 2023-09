Karácsony Gergely szerint az adománygyűjtési botránnyal csak megpróbálják őt lejáratni

Karácsony Gergely szerdán jelentette be, hogy a bírósági döntés értelmében azonnal jogvédelmet kapott a főváros a kormányzattal szemben. A főpolgármester az ATV-nek most arról beszélte, hogy szerinte a döntés több szempontból is fontos a főváros számára, és a beszélgetésben a 99 Mozgalom adománygyűjtési botrányáról is szó esett.