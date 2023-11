Az ellenzéki képviselők nekirontottak Pintér Sándornak, aki meghívta őket a minisztériumba

„Miniszter úr, a helyzet az, hogy hárman vagyunk” – így indította Kósa Lajos bizottsági elnök Pintér Sándor meghallgatását. A belügyminiszter mosolyogva megjegyezte: „A Belügyminisztériumban ilyenkor már fizetésmegvonás van.” Végül két ellenzéki képviselő is megérkezett az ülésre, Novák Előd (Mi Hazánk Mozgalom), valamint Lukács László György (Jobbik – Konzervatívok), ahogy befutott Németh Szilárd és Móring József Attila kormánypárti képviselő is.

Pintér Sándor azzal kezdte beszámolóját, hogy nehéz, de eredményes éven van túl a Belügyminisztérium, „rendkívüli év volt, a határaink mellett háború van, az ukrán–orosz háború jelentősen befolyásolja Magyarország rendvédelmi, rendészeti helyzetét. Elsősorban az ukrán menekültek érkeztek nagy létszámban Magyarországra”. 545 ezren közvetlenül Ukrajnából menekültek Magyarországra, míg Románián keresztül 697 ezren. A belügyminiszter a menekültek ellátását rendkívüli feladatnak nevezte, de leszögezte, mindenki megfelelő ellátást kapott.

„Rendkívüli volt a magyar–szerb határszakaszon is az illegális migránsok okozta helyzet, amely komolyan megterhelte a magyar határt. A határvadászegység felállt, amely jogilag és a gyakorlatban bizonyította a hozzá fűzött reményeket” – folytatta Pintér Sándor.

Jelenleg 1700 fő vesz részt határvadászként a magyar–szerb határ védelmében. Az elmúlt évben 240 ezren lépték át illegálisan a határt. Pintér Sándor kiemelte, folyamatos tárgyalásban vannak a szerb hatóságokkal, a nyugat-balkáni belügyminiszterekkel közösen is áttekintették a migrációs helyzetet. Az elmúlt két hétben csökkent az illegális migráció Szerbia irányából, a szerb hatóságok eredményesek ezen a területen.

Eredményes volt a közös információkon alapuló akció, amely lehetővé tette, hogy fegyvereket foglaljanak le, köztük géppisztolyokat, kézifegyvereket, sőt vállról indítható páncélelhárító eszközöket is lefoglaltak

– árulta el a belügyminiszter, jelezve, hogy Nyugat-Európa érdeklődését is sikerült felkelteni a határszakasz iránt, ezért november 27-én a V4-ek, Ausztria és Németország belügyminiszterei közös értekezletet tartanak Röszkén. Pintér Sándor megjegyezte, nem mindenki ért egyet azzal az állásponttal, amit a magyar kormány képvisel, ugyanakkor bízik benne, hogy eredményesek lesznek a tárgyalások, és akár további nemzetközi erőfeszítésekkel tudják visszaszorítani az illegális migrációt.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az izraeli helyzet ismét menekülthullámokat sodor Európa felé, erre felkészültek.

„A közbiztonság alakulása példaértékű Magyarországon”

Pintér Sándor elismerte, hogy túlzsúfoltak a börtönök, de a konténerbörtönök csökkentették a zsúfoltságot, miközben Csengeren új börtönt építenek, amely első lépésben ezer fő elhelyezését teszi lehetővé, második lépésben további ötszázzal bővítik a férőhelyek számát.

A belügyminiszter utalt arra, hogy a börtönök túlterheltségét jelentős mértékben az embercsempészek okozták. Pintér Sándor szerint ez két dologra világít rá: egyrészt eredményesen dolgoztak a hatóságok, felderítették az embercsempészvonalakat, másrészt súlyos börtönbüntetéseket szabott ki a bíróság.

A bűncselekmények és a közbiztonság alakulása példaértékű Magyarországon. Többféle mérés alapján Magyarország az első tizenöt legbiztonságosabb ország között van a világon

– húzta alá Pintér Sándor, hozzátéve: a szubjektív biztonságérzet és az objektív biztonság is növekedett Magyarországon.

Pintér Sándor több más területet is érintett beszámolójában:

„Az iskolaőrség működtetése jól vizsgázott”, a korábbi viták ellenére egyértelműnek nevezte, hogy ez beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 690 fő volt a létszámuk október elsején, több mint száz iskolában az igazgató a szülőkkel egyetértésben kéri, hogy legyenek iskolaőrök.

Tűzoltás és mentés területén is kiemelkedő teljesítményről számolt be a miniszter. A polgári védelmet olyan intenzíven soha nem használták, mint az elmúlt két esztendőben, ennek egyik oka az energiaválság volt, sok esetben iskoláknak biztosították a fűtését, a szénbányákat a katasztrófavédelem működteti. Több mint 300 iskola fel van készülve arra, hogy bármelyik pillanatban áttérjen a széntüzelésre.

A katasztrófavédelmi egységek nemzetközi hírnevet szereztek a törökországi földrengés utáni mentésben.

A kéménytüzek száma jelentősen csökkent.

A Terrorelhárítási Központra kiemelkedő terheket ró az izraeli helyzet.

Új rabszállító járműveket állítottak rendszerbe.

Pintér Sándor megemlítette a testkamerák alkalmazását is, amelyről itt írtunk bővebben.

„Több ezer embercsempész szabadon engedése gyalázatos”

Kósa Lajos, a bizottság kormánypárti elnöke többek között a határhelyzetről, a migránstáborokról, az izraeli eseményekkel összefüggő tüntetésekről és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozásról kérdezte Pintér Sándort.

Novák Előd azzal fordult Pintér Sándorhoz, hogy „Ön az Orbán-kormányok egyetlen tagja, aki a kezdetektől miniszter, Putyinhoz hasonlóan keltették már halálhírét is. Jó egészséget kívánok”. A Mi Hazánk képviselője nem látja Pintér Sándor „régi, híres befolyását” bevetni a rendvédelmi dolgozók bérének rendezése érdekében. Novák Előd indokoltnak tartja a határőrség sürgős felállítását, valamint feltette azt a kérdést is, „miért kellett egy rendőrnek meghalnia ahhoz, hogy egy késsel támadó ellen fegyvert használhassanak”.

Az ellenzéki képviselő elmondta azt is, hogy

több ezer embercsempész szabadon engedése gyalázatos. Illene amnesztiának nevezni, de a kormány azt hazudja, hogy reintegrációs őrizetbe kerülnek az embercsempészek.

Novák Előd az illegális migrációval kapcsolatban csak félmegoldást lát, „az áttörő migránsokat visszakísérgetik a startvonalra”.

Lukács László György is az embercsempészekről érdeklődött, feltéve a kérdést, hogy „ki fogja viselni a felelősséget, ha ezek az embercsempészek ismét erőszakos cselekményt követnek el? Játék a tűzzel, az ország elleni támadás”. A Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetője is megemlítette az önálló határőrség szükségességét, valamint a vadászati törvényről és az illegális gyorsulási versenyek visszaszorításáról is beszélt, utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott, „méltánytalanul módosult az autósokra nézve, nem az autós a hibás mindenért”.

„Mindenki – kicsit korlátozva, de – elmondhatja véleményét”

Pintér Sándor a magyar–szerb határszakasszal kapcsolatban közölte, rendkívüli helyzet alakult ki, de nem Magyarország területén, hanem a szerb oldalon. Magyarország rendőri létszámot biztosított és kollégákat vezényelt a szerb–észak-macedón határra, valamint a magyar–szerb határ túloldalára. Az információcserét felgyorsították. A szerb oldalon alakulnak ki problémák, de ezeket irányítás szempontjából nem vehetik a magyar rendőrség feladatai közé, segíteni tudnak, „mi nem a szerb közrend és közbiztonság őrei vagyunk”.

Egy magyar katona csak parancsra használhatja, a magyar rendőr saját elhatározásából tudja használni lőfegyverét a megfelelő lőfegyverhasználati szabályok betartásával. Ha megtámadják, használhatja a fegyverét. Halálos fegyverhasználat is volt. Miután a törvényeknek megfelelően alkalmazták a kollégáim, egyetlen elmarasztalás sem történt

– hangsúlyozta Pintér Sándor.

A belügyminiszter az európai terrorfenyegetettségről elmondta, pró és kontra is vannak demonstrációk, összecsapások, sérültek, letartóztatások. „Annak örülök, hogy Magyarországon eddig sem egyik, sem másik oldalról nem alakult ki ilyen. Ez a rendőrség megelőző munkáját, felvilágosító tevékenységét is mutatja. Mindenki – kicsit korlátozva, de – elmondhatja véleményét. Nem szeretném, hogy Magyarországon ilyen jellegű demonstrációkon magyar állampolgárok megsérüljenek” – hangsúlyozta Pintér Sándor.

„Kész vagyok egy szűkebb körű vitára önökkel”

Pintér Sándor válaszolt az önálló határőrség felállítására vonatkozó ellenzéki javaslatokra is. „Önök amellett vannak jobboldali honatyaként, hogy egy Rákosi Mátyás által alapított szervezetet hozzunk létre? Zöld ÁVO volt az első elnevezése, ez alakult át. Nekünk megfelelő a határvadász kifejezés, ez egy hivatásos állomány. Azt is lehet csinálni, hogy teljesen önállósítjuk, de mi lesz az eredménye?”

Kész vagyok egy szűkebb körű vitára önökkel, meghívom önöket a Belügyminisztériumba. Nézzük meg ennek a történelmét, a felállását, a javaslatukat!

– mondta Novák Elődnek és Lukács László Györgynek Pintér Sándor.

„Szeretném, ha minél többet keresnének a munkatársaim”

Pintér Sándor több más területet érintő kérdésre is válaszolt:

Összesen három fő volt, aki nem hagyta el a reintegrációs őrizetből az országot.

Pintér Sándor az elektromos rollerek ügyét nehéz kérdésnek nevezte, konkrét jogszabályterveik vannak, és bíznak abban, hogy talán még ebben az évben megfogalmaznak olyan jogszabályokat, amelyek érintik a rollereket is.

Elkötelezett híve a zéró alkoholfogyasztásnak.

A rendőrség kiemelten figyeli a gyorsulási versenyeket, vissza is szorította ezeket.

Nincs olyan mértékű állatkínzás Magyarországon, ami az állatrendőrség létrehozását indokolná. Lehetne akkor más területeken is rendőrség, például műkincsrendőrség, de ő az egységes rendőrségben bízik, kellő felépítettség mellett.

Pintér Sándor a fizetésekre vonatkozó kérdésre leszögezte:

Szeretném, ha minél többet keresnének a munkatársaim. Szeretném, ha minél jobb körülmények között élnének, pihenten jönnének szolgálatba, azzal a nyugodt érzéssel, hogy otthon gazdaságilag minden rendben van.

A belügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy több esetben tettek javaslatot erre, a kormány sok esetben el is fogadta ezeket, ugyanakkor meg kell tartani az ország gazdasági egyensúlyát.

(Borítókép: Pintér Sándor 2022. május 18-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)