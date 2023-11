Fájdalmas műtétek várnak a börgöndi légi katasztrófában megégett kislányra

Súlyos műtétek várnak arra a kilencéves kislányra, Laurára, aki családjával együtt túlélte a tragédiába torkollott börgöndi repülőnapot szeptemberben. A négytagú Denke családból már mindenki otthon van, ám a szülők arról számoltak be a Borsnak, hogy egyelőre nem tudnak dolgozni, a gyerekek pedig még közel sem dolgozták fel a traumát.

Szeptemberben Börgöndön egy hagyományosnak számító légi parádét tartottak, amikor a földbe csapódott egy repülőgép, amelyen ketten utaztak: a gép tulajdonosa, Rózsavölgyi Vilmos és fia, Árpád, akik szörnyethaltak a balesetben. A Denke család éppen hazafelé tartott, amikor észrevették a bemutatót és a gyerekek rábeszélésére megálltak egy ahhoz közeli füves területen. A kisrepülőgép ekkor a földbe csapódott az autójuk mellett és lángba borult. A szülők és a kilencéves kislányuk súlyosan megsérült, a kisfiuk könnyebb sérülésekkel megúszta. Mindkét szülő keresőképtelenné vált, gyűjtést is szerveztek a részükre.

A szülők elmondták, hogy a harmadikos kislány egyelőre nem tud iskolába járni, ezért jelenleg magántanuló, és bár igyekeznek elterelni a gyerekek gondolatait a szörnyű tragédiáról, a kislány kedélyállapota rendkívül hullámzó. Laura édesanyja elárulta, hogy az interneten terjedő videókat megnézte, és néha beszélnek is a történtekről, ebből tudják, hogy kislányuk halványan emlékszik mindarra, amit átélt.

A gyerekek édesanyja azt is elmesélte, mire emlékszik a baleset pillanataiból. Mint mondta, kislányával az autóban ültek, amikor észlelték a kocsijukba csapódó lángnyelveket, a férje és a kisfiuk pedig a kocsi mellett állt, amikor a tragédia történt.

A kezem és a vállam még mindig fáj. A plasztikai műtéten túl vagyok, és van rá remény, hogy további beavatkozásokra nem lesz szükségem. Laura is több operáción átesett. Az orvosok megmondták, hogy egy ideig csak kötözésre kell járnia, és legközelebb akkor kell kés alá feküdnie, ha vele együtt nő a bőre is. A lába még mindig fáj. Nem is csodálkozom ezen, hiszen mindkét lába, a kezei és az arca is megégett