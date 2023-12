Vitézy Dávid sejtelmes választ adott főpolgármesteri indulásáról

Az ATV Egyenes beszéd című műsorának kedd esti vendége Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár volt, akit először Lázár Jánosék legújabb tervéről kérdeztek. Vitézy szerint Rákosrendezőt, mint a főváros legnagyobb összefüggő területét, a budapestiek számára sokkal kedvezőbb dolgokra is lehetne használni, mint amire Lázárék készülnek. Példaként említette egy új zöldpark megteremtését.

Korábban egy Facebook-bejegyzésben is foglalkozott a kérdéssel, ahol úgy fogalmazott: „a budapestieknek is szóló, nekik is vonzó, vegyes funkciójú, zöld, élő, minőségi közterületekkel és funkciókkal teli negyedre van szükség, nem turistalátványosságra”. A műsorban úgy vélekedett, hogy ha egy arab befektető Budapesten szeretne fejleszteni, az a városnak is fejlődést jelentsen, hiszen a fővárosnak nem az a legfontosabb, hogy turistákat vonzzon be.

Olyan városfejlesztésre van szükség, ami használható, jó, 21. századi dolgokat hoz be

– jelentette ki, hozzátéve, hogy egy ilyen fejlesztés hosszú évekbe telik, beleértve a kárrendezést, a vasútfejlesztést, vagy a felüljáró meghosszabbítását. Vitézy szerint Budapestet úgy érdemes fejleszteni, hogy a legjobb európai példákból tanulunk, nem feltétlenül kellene a dubaji gyakorlatot követni, amelynek számos problémája van.

Vitézyt a Mi Hazánk törvényjavaslatáról – amely visszaállítaná a fővárosi pártlistás választást – is kérdezték. Erről nemrég az Indexen is írt véleménycikket. A korábbi közlekedési államtitkár szerint a pártpolitika túlzottan átitatja Budapest működését, és sokszor apró dolgokból országos szintű viták lesznek. Továbbá úgy véli, hogy

Európában nincs még egy olyan város, ahol olyan kaotikus lenne a közigazgatási rendszer, mint Budapesten.

Ezen bőven lenne mit javítani Vitézy szerint. Abszurdnak érzi például a közterek fenntartásának és a parkolás működtetésének törvényi szabályozását.

Végezetül arról is kérdezték, hogy lesz-e főpolgármester. Beszélt róla, hogy Ungár Péter korábban már valóban megkereste ezzel kapcsolatban, amire nem mondott nemet, de igent sem. A beszélgetésük még nem fejeződött be Vitézy külföldi útja miatt. Hangsúlyozta, hogy nagyon szereti ezt a várost, régóta foglalkozik azzal, hogy fejlődjön, de ez egy komoly döntés, amit nem szeretne elhamarkodni.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2022. október 21-én. Fotó: Martin Divisek / EPA / MTI)