Ez lehet az ellenzék megoldása a választási szabályok átírására

Az Országgyűlés december 12-i ülésén a képviselők többsége 135 igen, 40 nem, 6 tartózkodás mellett megszavazta a fővárosi választási szabályok módosítását. „Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról” címet viselő javaslatot Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője nyújtotta be, többek között az alábbi pontokkal:

A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének tagjait fővárosi listán választják meg. Ez esetben Budapest főváros egy választókerületet alkot.

A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten fővárosi listát az a jelölőszervezet állíthat, amely főpolgármester-jelöltet vagy a fővárosi kerületek közül legalább háromban polgármesterjelöltet állított.

Azok a jelölőszervezetek, amelyek közös főpolgármester-jelöltet vagy legalább három fővárosi kerületben közös polgármesterjelöltet állítottak, közös fővárosi listát állíthatnak.

2014 óta az a szabály, hogy a főpolgármester mellett a közgyűlés tagja a 23 kerületi polgármester, valamint további kilenc mandátumot a kompenzációs listákról osztanak ki. Ez változik úgy, hogy a polgármesterek helyett is listákról kerülnek be a képviselők.

A Toroczkai László által vezetett frakció végül nem támogatta – mert kormánypárti kezdeményezésre változtattak az abban szereplő bejutási küszöbön –, de a Fidesz–KDNP parlamenti többsége megszavazta a módosítást, így már a 2024-es önkormányzati választásokon is listákról választják a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

Jön a közös lista?

Karácsony Gergely a parlamenti döntés után bejelentette: „Tárgyalásra hívom a négy évvel ezelőtti győztes ellenzéki együttműködés pártjainak vezetőit, hogy zárjuk le a közös indulással kapcsolatos tárgyalásokat, és üzenjük meg együtt a budapestieknek: nem hagyjuk, hogy a Fidesz aljas húzásai éket verjenek közénk.”

A Demokratikus Koalíció már az új szabályok megszavazása előtt kezdeményezte, hogy „a demokratikus ellenzéki pártok” közös listán induljanak a budapesti önkormányzati választáson.

Az MSZP – amely párt az európai parlamenti választásra is közös ellenzéki listás szorgalmaz – szintén leszögezte: „Bármit is tegyen a kormánypárt, az ellenzék egészének van fegyver a kezében. Az MSZP ajánlata továbbra is az, hogy az egész ellenzék ne csak Budapesten hozzon létre közös listát, hanem minden megyében közös listát kellene alakítani.”

Kérdéseinkkel kerestük a korábbi hatpárti összefogás többi szereplőjét is.

Az LMP-Magyarország Zöld Pártja részt vesz a Karácsony Gergely által kezdeményezett tárgyaláson. Bármilyen stratégiáról, álláspontról csak ezt követően fogunk kommunikálni

– árulta el érdeklődésünkre az LMP.

A Párbeszéd–Zöldektől azt a választ kaptuk, hogy

teljesen antidemokratikusnak és gyávának tartjuk a Fidesztől, hogy a fővárosi választási szabályokat a választások előtt néhány hónappal változtatták meg csupán azért, hogy megnehezítsék Karácsony Gergely és az ellenzéki pártok győzelmét. Az ellenzéki pártok azonban így is meg fogják találni a módját annak, hogy hatékonyan képviseljék a budapesti polgárokat. Így a közös listát természetesen mi is elképzelhetőnek tartjuk, mint minden olyan megoldást, amely elvezet a Fidesz legyőzéséhez. Karácsony Gergely főpolgármester már bejelentette, hogy egyeztetésre hívja az ellenzéki pártokat, amely tárgyaláson természetesen a Párbeszéd–Zöldek is részt vesz.

A Momentumtól, valamint a Jobbik-Konzervatívoktól – amely pártnak Brenner Koloman a főpolgármester-jelöltje – nem kaptunk választ.

