Vitézy Dávid heteken belül eldönti, hogy indul-e az önkormányzati választásokon

„Van bennem arra ambíció, hogy Budapest jobban működjön, de hogy ennek most van-e itt az ideje, vagy így, abban nem vagyok biztos” – mondta az ATV Start című reggeli műsorban Vitézy Dávid. A korábbi közlekedésért felelős államtitkár szerint

megtisztelő az LMP főpolgármester-jelölti felkérése, de még nem döntött.

Arra is kitért, hogy az ünnepek alatt lesz alkalma gondolkodni, és ekkor végiggondolja a saját és a főváros helyzetét is, úgyhogy heteken belül dönteni fog. Egyúttal ismét cáfolta, hogy a kormányzat is megkereste volna a poszttal kapcsolatban.

A közlekedési szakember azon vélemények is hangot adott, hogy szerinte lényegében megállt Budapest fejlesztése. Vitézy Dávid Lázár János építési és közlekedési minisztert is bírálta, mert a tárcavezető álláspontja szerint beruházásokat állított le, köztük olyanokat, amire megvolt a szükséges forrás.

Az esetleges jelöltségére úgy utalt, hogy „ha ennek nekivágunk, akkor Budapest fejlesztési kérdéseiben sebességet váltunk, hogy új lendületet kapjon”. Vitézy Dávid szerint ugyanis jelenleg a főváros „a pártpolitika játszótere” lett.