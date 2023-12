Nagyon rossz hír Budapest és az egész központi régió minden lakója számára, hogy a főváros és az agglomeráció között működő integrált közlekedési rendszer sajtóhírek szerint a végéhez érhet – mondta csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely (az online közvetítésen a főpolgármester több mint egy percig 90 fokban elfordulva beszélt, de idővel orvosolták a problémát).

Úgy fogalmazott: a Budapest-bérlettel eddig a városhatáron átnyúló közlekedési szolgáltatást igénybe lehetett venni. Most azonban

a középkorba süllyeszthetik vissza Budapest közösségi közlekedését, amennyiben megvalósulna az a végtelenül káros javaslat, amit tegnap a sajtóból tudtunk meg, illetve a különböző egyeztetések révén a minisztérium közölt a kollégáinkkal.

A kormány ezt a közel 20 éve működő rendszert akarja felrúgni - tette hozzá aminek következtében az a félmillió ember, aki eddig élvezhette a kombinált bérletnek köszönhető szolgáltatásokat, a változtatás esetén sokkal drágábban, alacsonyabb színvonalon és kevésbé összehangolt módon teheti majd a jövőben.

EZ OLYAN SZAKMAI ÉS POLITIKAI BOTORSÁG, AMIRŐL LE KELL BESZÉLNI AZ ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKATÁRSAIT ÉS VISSZA KELL ÜLNI A TÁRGYALÓASZTALHOZ.

A BKK nyilatkozata szerint amennyiben az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezetének bevezetése nyomán a BKK és az állam közlekedési cégei közötti megállapodás megszűnne, az dupla bérletet, jelentősen magasabb utazási költséget, a digitális utastájékoztatás, jegyvásárlás és útvonaltervezés megszűnését, az esetleges HÉV-pótlások akadozását, összességében a MÁV-HÉV és az agglomerációs Volán-járatok szolgáltatási színvonalának hanyatlását jelentené. Több százezer budapesti, kiemelten a HÉV-vonalak környékén lakók járhatnak rosszul, ha a kormány döntése nyomán nem hosszabbítják meg az úgynevezett hibrid közlekedési modellt biztosító szerződést a BKK, illetve a MÁV és Volán között.

Ne ártsanak!

A főpolgármester azt kérte a kormányzati szereplőktől, hogy ha nem tudnak segíteni, akkor legalább ne ártsanak. Példaként említette, hogy a 2016-ban állami fenntartásúvá váló HÉV szerelvényeknél elmaradt a járműflotta fejlesztése. Arra is emlékeztetett, hogy ennek hatására január 1-étől felmerült a járatok ritkítása is. a MÁV országos válsága Budapestet és az agglomeráció közlekedését is sújtja, a (kék buszként funkcionáló) Volán járatok is ki-ki maradoznak.

Karácsony Gergely mindezek alapján azt a következtetést vonta le, hogy a Budapest ellenes politika vonatán nincs fék a kormányoldalon. Kitért arra is, hogy miközben egy nagy vízcsőtörés miatt több agglomerációs települést is a vízhiány réme fenyegetett, a fővárosi Fidesz ezt is az ő nyakába próbálja varrni azzal, hogy azt kommunikálja, a Fővárosi Vízművek nem tudja ellátni a feladatát. (Érden és környékén nem a Fővárosi Vízművek a szolgáltató.) Erről a narratíváról egyébként Tüttő Kata, városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes is – egy éneklős TikTok videóban – kifejtette véleményét.

Úgy látja, hogy a választási kampány elindult, a Fidesznek nem főpolgármester-jelöltje van, nem egy jó ajánlata a budapestiek számára, hanem hadüzenete. Ezek a támadások azonban nem a főváros vezetését, hanem a budapestieket és az itt dolgozókat érik el.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2023. február 22-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)