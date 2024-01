Ungár Péter szerint Lázár János ajánlata a BKK csődjéhez vezetne

Mint ismert, Lázár János kedden újabb ajánlatot tett Karácsony Gergelynek, melynek értelmében a Volán-, a HÉV- és MÁV-járatokon elfogadnák a Budapest-bérletet, cserébe azért, hogy a budapesti önkormányzat elfogadná járatain az ország- és vármegyebérleteket.Az építési és közlekedési miniszter emellett más tömegközlekedést érintő intézkedésekről is tájékoztatást adott, ezekről itt írtunk bővebben.

Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője és társelnöke kedd délután reagált Lázár János szavaira.

Lázár János hosszú hetek hallgatása után megszólalt a Budapest-bérlet ügyében, de mivel ez közelebb nem vitt a megoldáshoz, ennél talán még az is jobb lett volna, ha hallgat, vagy továbbra is csak a politikusi pályafutását illető sejtelmes kijelentésekkel szórakoztatja a közönséget

– mondta Ungár Péter.

Fotó: Kaszás Tamás / Index Ungár Péter 2023. április 11-én

Ungár Péter szerint két dologra lehet következtetni a mostani bejelentés alapján.

„Egyrészt kormány csak ott kívánja fejleszteni a közösségi közlekedést, ahol akkumulátorgyár épül, azaz már itt is a külföldi nagyvállalatok, és nem a magyar emberek igényei a meghatározóak” – fogalmazott, utalva a Debrecent érintő fejlesztésekre, melyekről szintén szó esett a sajtótájékoztatón.

„Másrészt Lázár Jánost valóban zavarja a budapesti és a vidéki városok közösségi közlekedése közötti fejlettségi különbség, de mivel a valóságban nem építési, hanem rombolási miniszterként funkcionál, ezt a különbséget úgy próbálja meg eltüntetni, hogy szétveri a fővárosi közösségi közlekedést" – jelentette ki, majd hozzátette, ha Lázár János szerint probléma, hogy a budapesti állampolgárokkal szemben a debreceni emberek nem használhatják ingyen a Volán járatait a város határain belül, akkor a megoldás az, hogy ezt a jogot megadja Debrecenben is, és nem az, hogy elveszi Budapesten.

Az ellenzéki képviselő kijelentette azt is, hogy az elhangzott koncepció valójában nem ajánlat, „hanem zsarolás, de abból is az a fajta, amelytől még a tisztességesebb uzsorások is elpirulnak”. Hangsúlyozta, hogy az elhangzottak a gyakorlatban a BKK csődjét jelentenék,

így az nem lehet opció Karácsony Gergely számára.

Ungár Péter úgy véli, megoldás rövid távon tehát nem várható az ügyben, jobb híján „megint hetekig azt kell néznünk, hogy ki rántja el a kormányt olyan ügyben, amelyről a valóságban tudunk se kéne.”

„A helyzet ugyanis rendkívül egyszerű: a főváros által a MÁV, HÉV és Volán szolgáltatásaiért fizetett összeg emelkedjen az inflációval, ahogy a budapesti közösségi közlekedés állami támogatása is. Ha nincs ilyen ajánlat az asztalon, akkor az a probléma, ha volt, de valaki nemet mondott rá, akkor az” – jelezte, megjegyezve, hogy sok jóra nem számít, mivel „a magyar politika nem megoldja, hanem gyártja a problémákat”.

Mint arról korábban beszámoltunk, Lázár János bejelentéseire Vitézy Dávid is reagált. A volt közlekedési államtitkár értékelhetetlennek nevezte a miniszter ajánlatát.