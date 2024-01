„Megtört a jég, Pintér Sándort lefektetjük aludni” – tüntetnek a Belügyminisztérium előtt

Ugyan most már biztosnak tűnik, hogy januártól 32,2 százalékos béremelést kapnak a pedagógusok, az oktatási szervezetek szerint a küzdelem még távolról sem ért véget. Egyrészt még nem vennének rá mérget, hogy a tanárok februártól valóban megkapják az emelt illetményt, másrészt egyéb követeléseik is vannak, emiatt hirdettek most újabb tüntetést.