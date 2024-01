Tompos Márton momentumos képviselő korábban úgy fogalmazott, hogy ami most Lengyelországban történik, ugyanaz lesz itthon is a kormányváltás után. Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta: egyetért Tompos Mártonnal, és ezért jól fontolják meg a választók, hogy hogyan döntenek a választásokon. Azt is hozzátette, hogy inkorrekt, hipokrita, kettős mérce uralkodik Brüsszelben, mert elég megnézni, hogyan állnak a lengyelországi eseményekhez.