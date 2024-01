Karácsony Gergelynek katasztrofális vereségre kell készülnie?

Sokan meglepődhettek azon, hogy az újraválasztásáért legerősebb pozícióból ringbe szálló Karácsony Gergely is helyet kapott a Párbeszéd EP-listáján. Vannak, akik a főpolgármester elbizonytalanodását látják a jelöltségben, mások csupán szimbolikusnak tekintik a lépést. Az általunk megkérdezett politológusok, elemzők egybehangzóan állítják, hogy az ellenzéki párt hihetetlenül nehéz helyzetben van és ezen még a regnáló főpolgármester népszerűsége sem tud javítani. Egyetértettek abban is, hogy a túlélésért küzdő Párbeszédnek egyértelmű érdeke, hogy az európai parlamenti és a fővárosi önkormányzati választásokon is közös listát állítsanak az ellenzéki formációk.