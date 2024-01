Az LMP szerint elfogadhatatlan, amit Karácsony Gergely tesz

Tovább támadja a városvezetést az LMP a járatritkítások ügyében. Egy nyolc évvel ezelőtti Népszava-cikkel igyekezett éreztetni Csárdi Antal, hogy a Párbeszéd akkor ugyanazért kritizálta Tarlós István városvezetését, ami most az ő irányításuk alatt történik.

A BKK járatritkításainak ügye felborzolta a lakosság és a politikusok idegeit is. Vitézy Dávid többször is posztolt Facebook-oldalán az üggyel kapcsolatban, és még nyílt levelet is küldött Karácsony Gergely főpolgármesternek, amelyben felszólította, hogy azonnal vonja vissza az intézkedést.

Az LMP online petíciót indított a járatritkítások ellen, valamint a főpolgármesternek is üzent:

Egyben elvárjuk a főpolgármestertől, hogy azonnali hatállyal vonja vissza a járatritkítást, és hívjon össze egy egyeztetést az érintett városrészek vezetőivel

– írták.

A BKK vezérigazgatója később belátta, hiba volt ilyen későn értesíteni a lakosságot a döntésről, és nyilvánosan bocsánatot kért ezért.

LMP: Karácsony Gergely vonja vissza a járatritkításokat!

„Azonnali hatállyal vonja vissza Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a közösségi közlekedést érintő járatritkításokat, és hívja egyeztetésre az érintett városrészek vezetőit” – mondta Gál József, az LMP szóvivője vasárnap online sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely 43 busz-, négy villamos- és hat trolibuszjárat menetrendjét ritkította anélkül, hogy megkérdezte volna erről a kerületi polgármestereket és a budapestieket. Ez elfogadhatatlan!

– folytatta Gál József, hozzátéve, az LMP – Magyarország Zöld Pártja kikéri a Budapesti Közösségi Központtól (BKK) a járatritkítások alapjául szolgáló méréseket és elemzéseket, továbbá kezdeményezik, hogy a Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága hallgassa meg a BKK és a főváros vezetését.

Budapest jelenlegi vezetése 2019-ben klímavészhelyzetet hirdetett, amelyet nem járatritkítással, hanem a közösségi közlekedés minél vonzóbbá tételével lehet kezelni – mondta, felhívva a figyelmet arra, hogy a járatritkítások miatt sokan elfordulnak a klímabarát közösségi közlekedéstől, és helyette az autózást választják.

Hangsúlyozta, ahogyan a kormány a vasúti mellékvonalak bezárásával, úgy a főváros ezzel a lépéssel távolodik mindinkább a zöldpolitikától.

Gál József arra buzdított, hogy aki nem ért egyet a járatritkításokkal, írja alá a petíciójukat.

A történelem ismétli önmagát?

Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője érdekes párhuzamra akadt a Népszava cikkei között. A képviselő Facebook-oldalán osztotta meg a 2016-os írást, amely azt fejtegette, miért tartja kétségbeesett lépésnek a Párbeszéd a Tarlós István városvezetése által elrendelt járatritkítást.

Váradiné Naszályi Márta, a PM elnökségi tagja, szakpolitikus azt mondta: …a főpolgármesternek nem »kétes magyarázkodásba« kellene fognia, hanem megvalósítani végre Budapest közlekedésfejlesztési stratégiáját

– írták akkor.

Csárdi ehhez csak annyit fűzött hozzá: „Remélem, polgármester asszony ma sem gondolja másképp!”