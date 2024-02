Portik Tamás megvádolta Pintér Sándort az utolsó szó jogán

Utoljára szólalt fel a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban Portik Tamás a Fővárosi Törvényszéken. Az utolsó szó jogán másfél napon át beszélt videókapcsolás segítségével Póta Péter bíró előtt, akire a fia egy pohár kávét öntött a héten korábban. Portik az utolsó pillanatban is mást vádolt a felbujtással, szavahihetetlennek állította be a tanúkat, és még Pintér Sándor neve is szóba került.