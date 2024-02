Varga Judit a válásával több lakást bukott, Kubatov Gábor viszont örökölt

A kormánypártok prominens tagjai közül sokan milliókat vesztettek egy év alatt, de amilyük volt, többen azt állampapírba fektették. Kósa Lajos még mindig motorozik, Kubatov Gábor jelentős ingatlanpakettet örökölt, Kovács Zoltánnak viszont szinte semmilye sincs. Varga Judit immár hivatalosan is elvált, ami meg is látszik a vagyonnyilatkozatán.

Kövér László házelnöknek nem változott sok minden a tavaly leadott vagyonnyilatkozatához képest: ingatlanja továbbra sincs, de ugyanúgy megvan a 2014-ben vett Skoda Superbje. Az Országgyűlés elnöke 950 eurót (körülbelül 365 ezer forint), 710 dollárt (körülbelül 252 ezer forint) és 257 ezer forintot tart készpénzben. Számláján csaknem 2,5 millió forintot tart, több mint 3 millióval kevesebbet, mint tavaly. Hiteltartozása még 8,7 millió forint, ezzel kapcsolatban idén nem tüntette fel, de tavaly még odaírta, hogy kezességként tüntette fel.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének ingatlanja nincs, a festménye viszont még megvan.

Tavalyhoz képest folyószámláján és készpénzben tartott vagyona megcsappant: 68,8 millióról 60,7 millióra, ugyanakkor vásárolt prémium magyar állampapírokat is 20 millió forint értékben. A képviselői fizetése mellé még kap néhány százezer forintnyi fizetést havonta a Hobby-Key Kft.-től is.

Kubatov Gábor ingatlanokat örökölt

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és pártigazgatója öröklés útján növelte jelentősen tavaly ingatlanjainak számát. Farkasgyepűi üdülője mellett tavaly hozzájutott egy zuglói lakáshoz és garázshoz, valamint többed magával szántóföldeket, beépítetlen területeket és lakóházat is örökölt Bácsszentgyörgy településen. Továbbra is öt autója van, két veterán Opel Kadett, egy VW Jetta és két veterán Mercedes SL gépkocsi. CD és hanglemezgyűjteménye még megvan, készpénze viszont csaknem felére olvadt: 20,5 millióról 11 millió forintra. Hitelintézeti tartozása is nőtt, 18,5 millióról 20,4 millióra.

Kovács Zoltán államtitkárnak szinte semmije sincs, vagyonnyilatkozatának jelentős része ezúttal is csak áthúzott oldalakból áll. Készpénzben 8 millió forintot tart, öttel kevesebbet, mint tavaly. Vadásztársaságtól is kap több mint egymillió forintot havonta fizetésként az államtitkári mellé.

Kósa Lajos, a fidesz alelnöke továbbra is részben tulajdonosa egy budakeszin lévő üdülőnek, egy szamosszegi szántónak, felerészben egy debreceni családi háznak és egy teleknek. Még mindig megvan mindhárom BMW motorja, ahogyan Mercedes Viano személygépkocsija, valamint orrkiülős motorcsónakja is. Hajszállal nőtt a megtakarítása, a számláján ugyan 2,1 millió helyett 2 millió forintot tüntetett fel, de devizában 2 millió forintnyi helyett már 2,3 milliónyit írt be, míg 115 millió forintnyi lakáshiteléből öt milliót faragott le egy év alatt. Magánszemélyeknek pedig 10 millió forinttal tartozik továbbra is.

Selmeczi Gabriella az aranyra esküszik

Selmeczi Gabriella képviselő ingatlanhelyzete nem változott egy év alatt: megvan a törökbálinti és a budaörsi ingatlana is. Párttársaival ellentétben nem állampapírban, hanem inkább az aranyban látta a befektetési lehetőséget, 8,2 millió forintnyit halmozott fel a nemesfémből 2023-ban. Ezen kívül semmilyen megtakarítása nincs.

Varga Judit a vagyonnyilatkozata szerint is elvált

A tavaly még igazságügyi miniszterként tett vagyonnyilatkozatához képest Varga Judit legfrissebb dokumentumából az derül ki, hogy a tavaly bejelentett válása időközben már le is zárulhatott, hiszen a korábban felerészben tulajdonolt balatonhenyei családi ház és egy ottani telek is immár teljes egészében a képviselő birtokába került, miután – mint a vagyonnyilatkozatából kiderült – áprilisban megszűnt a házastársi vagyonközösségük. Ugyanakkor – feltehetően ugyanezen okból – kikerült a felsorolásából két fővárosi, XII. kerületi lakás és egy garázs is. „Eltűnt” Volvo kocsija és Yamaha pianínója is. Mesterhegedűje viszont még megvan. Összesen 60 millió forintnyi jelzáloghitellel tartozik, és tavaly április 20-án felvett ötmillió forintnyi családi kölcsönt is.

Kuratóriumokban már nem tag, de több mint egymillió forintnyi fizetést kap tudományos-kutatási és oktatói tevékenységért a Közép-Európai Akadémiától.

Menczer Tamás és Rétvári Bence vagyona is hízott

Menczer Tamásnak, külgazdasági és külügyminisztérium államtitkárának Budakeszin van egy ikerháza, amelynek felerészben tulajdonosa, mellette Siófokon birtokolja egy apró üdülő negyedét, Baján pedig egy társasházi lakás az övé.

Ő azon kevés kormánypárti politikusok közé tartozik, akik növelni tudták vagyonukat: folyószámláján 12,5 millió forintról 20,6 millióra nőtt az összeg.

Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos a XXI. kerületi családi háza, amelyben felerészben, valamint szintén XXI. kerületi szövetkezeti háza és gyümölcsöse, amelyekben negyedrészben tulajdonos. Megvannak nyugdíj- és biztosítási kötvényei is, amelyekbe negyedévente kicsivel több mint 200-200 ezer forintot tesz be. Folyószámláján 13,4 millióról 15,3 millióra nőtt megtakarítása, de a tavalyi 3,3 milliónyi egyéb megtakarítása eltűnt. Felvett tavaly 7,9 millió forintnyi kölcsönt is.

Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára tulajdonosa egy 138 négyzetméteres lakásnak a fővárosi XI. kerületben és felerészben egy balatonkenesei családi háznak. Állampapírban tartott vagyona majdnem megduplázódott egy év alatt: 18 millióról 34 millióra nőtt. A bankszámláján 2 millió forintot tart, hattal kevesebbet, mint egy éve.

Simicskó Istvánnak, a KDNP frakcióvezetőjének megmaradt a budapesti, II. kerületi háza, valamint öröklés útján a tulajdonosa lett egy pilisszentiváni családi háznak és egy siófoki ingatlannak. A KDNP frakcióvezetője megtartotta Ford Focusát is.

A kormánypárti politikus megtakarításai néhány millió forinttal nőttek: állampapírban 42,5 millió, OTP befektetési jegyben 34,2 millió, OTP és Richter részvényben 9,5 millió forintja van, hétmillió forint készpénz mellett.

Orbán Viktor kormányfő vagyoni helyzetéről itt, Novák Katalin államfőéről pedig ebben a cikkben olvashat. A miniszterek pénzügyeiről itt, az ellenzékiekről pedig itt tudhat meg többet.