Az oldal üzemeltetői szerint trollok támadtak a Kiállok Novák Katalinért oldalra, amit a Facebook másfél napig blokkolt, de végül sikerrel jártak, és újra elérhető. Ez az a kezdeményezés, amit Balog Zoltán is megosztott a saját oldalán.

„Kedves tagok! A Facebook több mint 1,5 napig blokkolta az oldalt, mert a trollok betámadták. De megküzdöttünk érte és feloldották a blokkolást! Kérünk mindenkit, hogy most sokszorozott erővel osszuk a kiállásról szóló posztot! Mutassuk meg, hogy van bennünk civil kurázsi!” – írták az oldal üzemeltetői, hozzátéve, hogy mindenkit arra kérnek, kövessék be és osszák meg a Köszönjük Novák Katalin oldalt is.

Az oldal nem sokkal azután jött létre, hogy a köztársasági elnök bejelentette lemondását. Az ott megjelenő első bejegyzést Novák Katalin korábbi felettese, Balog Zoltán is megosztotta, aki hamarosan nyilatkozatot tesz a kegyelmi ügyről és az abban betöltött szerepéről. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az oldal váratlanul elérhetetlenné vált.

Február másodikán a 444 tett közzé egy cikket arról, hogy Novák Katalin 2023 áprilisában a pápalátogatásra hivatkozva kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének, akit jogerősen ítéltek el 3 év 4 hónap szabadságvesztésre. Mivel K. Endre a kegyelmi kérvénnyel párhuzamosan harmadfokon is megpróbálta megtámadni a börtönbüntetését, a harmadfokú határozat szeptemberi szövegébe az áprilisi kegyelmi döntés is bekerült, amit Varga Judit igazságügyi miniszterként ellenjegyzett.

Az egész országot megrázó botrány hatására lemondott Novák Katalin államfő, majd Varga Judit is bejelentette visszavonulását a közélettől. Most Balog Zoltán szerepének tisztázására vár a közvélemény, miután hírek szerint a református püspök volt az, aki K. Endre kegyelmi ügyében lobbizott a Sándor-palotában.